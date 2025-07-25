Справа на 300 тис. грн: депутатці Київради вручено підозру у шахрайстві

Дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення

Депутатка Київради очолювала благодійний фонд, який приватизував комунальне приміщення, недоплативши місту 300 тис. грн

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутатці Київської міської ради дев’ятого скликання за фактом заволодіння грошима територіальної громади шляхом шахрайства під час приватизації комунального приміщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними прокуратури, дії депутатки кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 366 КК України, а саме як шахрайство та службове підроблення.

Слідством було встановлено, що в оренді з правом подальшої приватизації у благодійної організації, яку на той момент очолювала підозрювана, нині депутатка Київської міської ради, перебувало нежитлове приміщення загальною площею 168 кв.м. по вул. Академіка Глушкова у м. Києві.

Прокуратура не називає особу депутатки, але, за даними Spilno, йдеться про депутатку Київради від фракції «Європейська Солідарність» Людмилу Ковалевську, яка до обрання депутаткою очолювала благодійний фонд «Фонд збереження історичної спадщини». Зазначається, що саме цей фонд орендував зазначене приміщення, а згодом ініціював його викуп.

«Благодійний фонд як орендар нерухомості проводив ремонт будівлі (так звані «невід’ємні поліпшення»), при цьому під час виконання будівельних робіт в документах було суттєво завищено їх вартість. Відповідно під час приватизації приміщення орендарю вирахували з вартості нерухомості 300 тис. гривень – гроші за «надмірні витрати» під час ремонту. Таким чином фонд недоплатив в бюджет столиці 300 тис. грн.», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що, за фактом приватизації цього приміщення фактично за безцінь, прокурори Солом’янської окружної прокуратури у серпні 2024 року скерували до суду обвинувальний акт щодо Директора Департаменту комунальної власності КМДА та двох оцінювачів. Їх судять за службову недбалість, зловживання службовими повноваженнями та складання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358 КК України). Розгляд справи у суді триває.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури проводять слідчі СВ Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві, оперативний супровід здійснює ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, у Києві викрито масштабну корупційну схему, пов'язану з ремонтом доріг. Поліція оголосила підозру начальнику підрозділу «Київавтодору» та головному інженеру приватної лабораторії. За даними слідства, вони привласнили майже 5 млн грн, виділених на капітальний ремонт вулиці гетьмана Павла Скоропадського.

Раніше повідомлялося, що прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з колишніх керівників «Київзеленбуду» у розтраті бюджетних коштів на суму майже 350 тис. грн, виділених на реконструкцію парку. Слідчими прокуратури встановлено, що підозрюваний підписав акти виконаних робіт, в яких була завищена вартість розробки проєктно-кошторисної документації на виконання ремонту парку відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.