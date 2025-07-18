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Закопували токсичні відходи в ґрунт. На Київщині директор та працівники двох підприємств підуть під суд

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Закопували токсичні відходи в ґрунт. На Київщині директор та працівники двох підприємств підуть під суд
Ділки, прикриваючись наданням екологічних послуг, організували на орендованих землях Київської області несанкціоноване звалище
фото: поліція Києва/Facebook

Обвинувальний акт стосовно організатора злочину та семи інших учасників вже скеровано до суду

Директор та працівники двох підприємств, які закопували в ґрунт на Київщині токсичні відходи, опстануть перед судом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

«Ділки, прикриваючись наданням екологічних послуг, організували на орендованих землях Київської області несанкціоноване звалище. Ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини, які згідно норм екологічної безпеки повинні бути утилізовані без шкоди екології, просто закопували в землю», - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними правоохоронців, внаслідок злочинних дій порушників забруднено понад 7 тис. кв.м. землі, а збитки, завдані державним інтересам, становлять понад 9,5 млн грн

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Ртутні лампи, прострочені медикаменти та інші токсичні речовини, які згідно норм екологічної безпеки повинні бути утилізовані без шкоди екології, просто закопувалися в землю
фото: Національна поліція України/Facebook

У поліції нагадали, шо восени минулого року слідчі главку поліції Києва спільно із працівниками ДСР Нацполіції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили столичне підприємство, яке нібито спеціалізувалось на утилізації небезпечних відходів, діяльність якого призвела до забруднення земельних ділянок на Київщині.

Як встановили слідчі в ході досудового розслідування, киянин, 1980 року народження створив два фіктивних підприємства, які нібито спеціалізувалися на легальній утилізації небезпечних відходів. Зокрема, він орендував офісне приміщення в центрі Києва, в якому заключалися договори із клієнтами, та долучив до злочинної діяльності ще п’ятьох працівників та двох формальних директорів комерційної структури. Відтак, не маючи жодної ліцензії та відповідної матеріально-технічної бази, компанії укладали договори з іншими державними та приватними підприємствами щодо надання їм послуг з утилізації небезпечних речовин.

Надалі, ділки підшукували земельні ділянки на території Київської області та брали їх в держави в оренду, а згодом інші учасники організованої групи незаконно розміщували та закопували в ґрунт небезпечні відходи. Згідно з експертним висновком, земельні ділянки, а це понад 7 тис. кв.м. забруднені міддю, хромом, цинком та фосфором, а збиток, завданий державним інтересам, сягає понад 9,5 млн грн.

Шістьом учасникам угруповання було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239 КК України - забруднення земель шкідливими для людей та довкілля речовинами, вчиненні організованою групою, а двом фіктивним директорам підприємств за ч. 1 ст. 205-1 КК України – внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей.

Наразі слідчі завершили досудове розслідування у справі, обвинувальний акт стосовно організатора злочину та семи інших учасників вже скеровано до суду. Ділкам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно річка Либідь, що є важливою водною артерією Києва, стала жертвою екологічного злочину: місцевий житель вирішив скинути нечистоти з асенізатора безпосередньо в річку. Цей інцидент спровокував швидку і рішучу відповідь з боку міських служб. Столичні правоохоронці розшукали водія, а прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо його дій. Фахівцями Державної екологічної інспекції Столичного округу констатовано, що самовільний скид вказаних забруднюючих речовин у річку Либідь створює небезпеку для довкілля.

 
 
 
 
 
 

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Теги: екологія документи Київщина звалище розслідування лампи

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