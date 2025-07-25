На Київщині п’яний водій на Volkswagen збив жінку та втік з місця ДТП

37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку

Водій Volkswagen Caddy перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – в його крові виявили 2,0 проміле алкоголю

Поліція Київської області розслідує смертельну дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 24 липня близько 23:30 у селі Клавдієво-Тарасове. Внаслідок ДТП загинула 40-річна жінка-пішохід. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За попередньою інформацією, 37-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy не впорався з керуванням та наїхав на пішохідку, яка рухалася з правого краю дороги у попутному напрямку з автівкою. Після зіткнення водій залишив місце події, але його оперативно розшукали поліцейські.

«На жаль, від отриманих травм жінка померла на місці. Перевірка показала, що водій Volkswagen Caddy перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння – в його крові виявили 2,0 проміле алкоголю. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – повідомили у поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, біля дамби в Козині, що на Київщині, сталася ДТП: автомобіль Jaguar темного кольору з’їхав з дороги в кювет і перекинувся. За словами очевидців, люди, які перебували в машині, одразу після аварії поспішно покинули місце події в невідомому напрямку, попередньо знявши номерні знаки.

Як повідомлялося, пізно ввечері 24 липня у дорожньо-транспортній пригоді загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Інцидент стався близько 21:45 на автодорозі поблизу села Бабухів Івано-Франківської області. Ярослав Рущишин керував мотоциклом Harley-Davidson. Він не впорався з керуванням та зіткнувся з трактором, який рухався у попутному напрямку. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і Ярослав Рущишин помер під час транспортування до медичного закладу.