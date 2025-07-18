Вибух у Шевченківському районі: поліція провела контрольований підрив небезпечного снаряда

Знешкодження відбулося у парковій зоні з дотриманням усіх норм безпеки

Вибух, який сьогодні чули мешканці Шевченківського району столиці, був результатом контрольованого знешкодження вибухонебезпечного предмета. Про це повідомила поліція Києва, інформує «Главком».

Повідомляється, що інцидент стався після того, як представник комунального підприємства, оглядаючи будинок, пошкоджений внаслідок ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

Представник комунального підприємства, оглядаючи будинок, пошкоджений внаслідок ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет фото: поліція Києва/Facebook

На місце події оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції. Вони ідентифікували та вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що цей вид зброї є вкрай небезпечним під час транспортування, поліцейські прийняли рішення знищити його методом контрольованого підриву. Знешкодження відбулося у парковій зоні з дотриманням усіх норм безпеки.

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Поліцейські знищили знайдений касетний боєприпас методом контрольованого підриву у парковій зоні фото: поліція Києва/Facebook

Поліція Києва нагадує громадянам: якщо ви виявили підозрілий предмет, який може виявитися вибухонебезпечним, негайно повідомте про знахідку на спецлінію 102.

Нагадаємо, на Чернігівщині постраждала дитина через вибух невідомого предмета. У селі Олександрівка Корюківського району 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках. Дитина зазнала поранень та була госпіталізована до лікарні.

Раніше на Одещині від вибуху загинув 15-річний підліток, який намагався розібрати невідомий предмет, знайдений у лісосмузі. Трагедія сталася в одному з сіл Саф'янівської територіальної громади.