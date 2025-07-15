На Київщині закрито проїзд аварійним мостом у Лебедівці

Завершити ремонт мосту планується у першому півріччі 2026 року

У Вишгородському районі Київської області через аварійний стан рух мостом у Лебедівці, що на автодорозі С100820 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів, тимчасово обмежений для забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області.

«Водії, повідомляємо, що через аварійний стан рух мостом у селі Лебедівка, що на автодорозі С100820 Київ – Вишгород – Десна –Чернігів, тимчасово обмежений з метою забезпечення безпеки дорожнього руху. Відсьогодні, з 15 липня 2025 року, обʼїзд організовано паралельним тимчасовим мостом», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликали громадян поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та враховувати це, плануючи свої маршрути, і бути обережними та уважними.

Додамо, що міст у Лебедівці давно потребує відновлення, адже останнім часом він працював із серйозними ваговими обмеженнями. Завершити ремонт мосту планують у першому півріччі 2026 року. А поки що його функції виконуватиме дерев’яна тимчасова переправа, яку звели буквально за місяць. Споруда дозволить зняти транспортне напруження у цьому районі.

Міст у Вишгороді, який було зруйновано на початку війни. Ремонтні роботи тривають. 14 липня 2025 року фото: glavcom.ua

Також триває капітальний ремонт мосту через канал на дорозі Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів (км 29+110), який було закрито 10 січня 2024 року. Один з прольотів мосту було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. За кілька місяців проліт було тимчасово відновлено за допомогою металевої конструкції. Згодом міст закрили, а поряд з ним було облаштовано понтонну переправу, але вона не справляється з потоком автомобілів, що призводить до заторів у години пік.

У Києві триває реконструкція шляхопроводу на перетині вулиці Будівельників з Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метрополітену. Об'єкт експлуатувався понад 60 років і жодного разу не проходив капітального ремонту. Роботи з реконструкції розпочалися в лютому поточного року. Відкриття руху оновленим шляхопроводом очікується наприкінці листопада.

Також до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежать рух транспорту. Обмеження стосуватимуться другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду буде організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.