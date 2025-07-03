У Києві поліція кілька годин утримувала журналіста, який вів фотозйомку: деталі інциденту

У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання

За даними правоохоронців, до них звернувся громадянин і повідомив, що бачить чоловіка, який фотографує будівлю та припарковані поруч автомобілі

У Шевченківському районі Києва правоохоронці затримали журналіста, який проводив фотозйомку. За словами правоохоронців, вони діяли за повідомленням перехожого, котрий запідозрив чоловіка у зборі даних, що можуть бути використані ворогом під час воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення патрульної поліції Києва.

За даними правоохоронців, до них звернувся громадянин і повідомив, що бачить чоловіка, який фотографує будівлю та припарковані поруч автомобілі. Зважаючи на поточну ситуацію в країні та потенційні ризики, поліцейські вирішили перевірити особу незнайомця.

«Ми звернулися до чоловіка надати документи для перевірки, втім він відмовився їх предʼявити. Тож його доставили до районного відділу поліції, де згодом він повідомив, що є працівником одного з медіа та робив зйомку для новини. Також на місце журналіст викликав адвоката. Ми перебували поряд і очікували на прибуття правозахисника», – йдеться у повідомленні.

Працівники районного управління поліції ретельно з'ясували всі обставини, взяли свідчення у представника медіа. Після завершення всіх необхідних процедур журналіст залишив територіальний підрозділ.

Поліція не назвала імені журналіста та це зробило ЗМІ, у якому він працює.

«Після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції. Це сталося 1 липня за кілька годин після знімання, коли журналіст уже займався особистими справами й очікував на зустріч зі своїм другом», – пише hromadske.

У відділку Максим Коцюбинський провів кілька годин, після чого його відпустили, не склавши протоколу про затримання. За словами журналіста, які наводить медіа, спершу до нього підійшов один поліціянт і попросив показати документи, пояснивши своє прохання «опитуванням громадян». Згодом до нього долучився ще один поліціянт, який заявив, що йому необхідно провести «поверхневий обшук». Після проведення «поверхневого обшуку» до журналіста підійшли ще кілька поліціянтів.

«На моє питання, чому це роблять при «опитуванні громадян», поліціянти відповіли, що хтось їм повідомив, що я знімаю на відео стратегічні об'єкти, чого я не робив», – цмтує медіа пояснення журналіста.

Коцюбинський показав поліціянтам посвідчення та розповів, що раніше того ж дня здійснював фіксацію переміщення публічного службовця. Та йому запропонували проїхати у відділок поліції на Прорізній 12-Б, де він надав свої пояснення ще раз. У відділку медійника попросили надати письмовий дозвіл на огляд телефону.

«Я відмовився й очікував на адвоката. При відсутності оперуповноваженої, поліціянти повідомили, що телефон можуть відібрати надовго. Я спитав, чи це погроза, на що мені відповіли що це інформаційна довідка», – розповів журналіст.

У ЗМІ звертають увагу на те, що попри те, що поліція стверджувала, що журналіст не затриманий, все ж представники патрульної поліції обмежували його пересування та були постійно поруч із ним.

Вже в присутності адвоката Максим Коцюбинський повторно надав свої пояснення й після цього його відпустили.

За словами адвокатки Анастасії Бурковської, службова діяльність журналіста не може бути підставою для його арешту, затримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими він користується у своїй роботі. Це вказано у статті 17 Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста».

«Тому після того, як поліціянти побачили посвідчення журналіста, мали б зупинитись. Але менше з тим, як на мене, не було достатніх підстав і для поверхневої перевірки. Адже згідно із Законом України «Про Національну поліцію», поліціянт для здійснення поверхневої перевірки особи може зупиняти осіб та/або оглядати їх, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі річ, обіг якої заборонено чи обмежено, або яка становить загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб», – пояснила Бурковська.

Медіа звернулося до команди Ольги Стефанішиної із питаннями, чи може інцидент із доставленням журналіста до відділку бути пов’язаним із фіксацією її автівки раніше того ж дня. Там нам повідомили, що поліцію не викликали.

Нагадаємо, викладати знімки військових у мережу слід обережно, аби за ними не вдалося визначити місце перебування. Жодна фотографія не може коштувати життя солдата. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив український воєнний фотокореспондент Єфрем Лукацький. Як приклад він навів історію російського медійника Сергія Срєди, який оприлюднив фотографії з Попасної. Завдяки цим знімкам ЗСУ дізналися координати бази вагнерівців та вдарили по ній Himars.