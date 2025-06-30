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Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трагічна ДТП на Київщині: тіла загиблих довелося деблокувати з розірваної навпіл автівки (фото)
Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen
фото: ДСНС Київщини

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади

На Вишгородщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: лоб у лоб зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen. Аварія забрала життя двох людей, які перебували у Volkswagen – їх тіла рятувальникам довелося деблокувати за допомогою гідравлічного інструменту. Двох пасажирів Mazda госпіталізували з травмами.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 20:27 поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади. 

Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, у якій загинули двоє людей
Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, у якій загинули двоє людей
фото: ДСНС Київщини

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося зіткнення двох автомобілів – Mazda та Volkswagen.

Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади
Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Термахівка Іванківської територіальної громади
фото: ДСНС Київщини

«Внаслідок ДТП загинули двоє людей, які перебували в салоні автомобіля Volkswagen. Для їх деблокації рятувальникам довелося застосовувати гідравлічний інструмент», – повідомили рятувальники.

Також двоє постраждалих з автомобіля Mazda отримали допомогу від працівників екстреної медичної допомоги. 

Обставини та причини аварії з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинув 15-річний підліток. Легковик зіткнувся з мопедом, на якому їхали двоє неповнолітніх. Як вдалося встановити правоохоронцям, двоє підлітків їхали узбіччям на мопеді в напрямку столиці. Позаду рухався легковик «KIA», який допустив зіткнення з мопедом. Водія легковика затримано в процесуальному порядку. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

29 червня на Хмельниччині у ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Поблизу села Ямпіль Шепетівського району зіткнулися легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка MAN. На місці події фахівці ДСНС від’єднали акумуляторні батареї від живлення та деблокували з понівеченого автомобіля тіла двох осіб. Далі, спільно з медичними працівниками, рятувальники транспортували травмованих до карети швидкої допомоги. Внаслідок аварії водій легкового автомобіля 1976 року народження та один із пасажирів, 2013 року народження, загинули на місці.

Теги: Mazda рятувальники автомобіль водій смерть ДТП Київщина

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