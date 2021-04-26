На Хрещатику на три дні обмежили рух

Дорожники розпочали на Хрещатику поточний ремонт

На центральній вулиці Києва – Хрещатик - частково обмежено рух транспорту до 17:00 28 квітня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці.

Основні роботи планують закінчувати до вечірньої години пік.

«Київавтодор» перепрошуємо за незручності.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про плани відремонтувати Хрещатик і Майдан Незалежності у 2021 році.

Наразі триває проєктування оновлення цих об'єктів.

Проте, остаточне рішення щодо виконання робіт з капітального ремонту Хрещатика саме у 2021 році залишається відкритим.

10 квітня Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги(автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконують на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

У вихідні 24-25 квітні розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

Цього тижня також розпочинається ремонт Новокостянтинівського шляхопроводу на перетині вул. О. Теліги, просп. С. Бандери і вул. Новокостянтинівської. Споруду збудовано 1979 року і досі капітально не ремонтували.