На великодні свята у Києві буде перекрито міст Метро

На мосту триває ремонт деформаційних швів

Із 21:00 30 квітня до 05:00 5 травня на мосту Метро через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На мосту Метро виконають поточний ремонт деформаційних швів. Наступний етап роботи виконуватимуть у напрямку правого берега (верхова сторона мосту).

Ремонт заплановано зробити у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

«Київавтодор» перепрошує за незручності.

Як повідомлялося, 23-25 квітня на мосту Метро через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту у напрямку лівого берега. Тоді дорожники теж виконували поточний ремонт деформаційних швів.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.



