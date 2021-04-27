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    На великодні свята у Києві буде перекрито міст Метро

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    Рух мостом Метро буде частково обмежено - На великодні свята у Києві буде перекрито міст Метро
    Рух мостом Метро буде частково обмежено
    Фото з відкритих джерел

    На мосту триває ремонт деформаційних швів

    Із 21:00 30 квітня до 05:00 5 травня на мосту Метро через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На мосту Метро виконають поточний ремонт деформаційних швів. Наступний етап роботи виконуватимуть у напрямку правого берега (верхова сторона мосту).

    Ремонт заплановано зробити у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено.

    «Київавтодор» перепрошує за незручності.

    Як повідомлялося, 23-25 квітня на мосту Метро через р. Дніпро було частково обмежено рух транспорту у напрямку лівого берега. Тоді дорожники теж виконували поточний ремонт деформаційних швів.

    Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

    Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.


    Теги: Київ ремонт Київавтодор міст
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