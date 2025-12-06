Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 7 грудня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві 7 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 00:30 до 07:30, з 12:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:30 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 00:30 до 04:00, з 06:00 до 07:30, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 00:30 до 07:30 та з 14:30 до 21:30;
  • 3.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 19:00;
  • 4.1 черга – без світла з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 04:00 до 11:00 та з 14:30 до 21:30;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 22:00;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 04:00, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 24:00.
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року фото 1
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року фото 2

Нагадаємо, 6 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Київ відключення відключення світла електроенергія ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада низки міст Німеччини відмовилася від різдвяного та новорічного освітлення
Міста Німеччини відмовляються від новорічного освітлення заради економії енергії
2 грудня, 16:10
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
1-7 грудня у столиці відбудуться продуктові ярмарки: адреси
1 грудня, 15:26
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Влада розповіла про наслідки удару на Харківському шосе
29 листопада, 15:58
Виставка працюватиме 28 листопада з 14:00 до 20:00, а 29–30 листопада – з 12:00 до 20:00
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
28 листопада, 17:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:50
За інформацією КМДА, антикорупційні органи не виявили зловживань з боку Володимира Прокопіва
Кличко повернув на роботу заступника, родичі якого приватизували елітну нерухомість
24 листопада, 18:31
30 жовтня 2025 року Gulliver закрили для відвідувачів
Господарський суд відкрив справу про банкрутство ексвласника ТРЦ Gulliver
20 листопада, 13:36
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 13 листопада 2025 року
12 листопада, 18:40
Відключення світла 8 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 8 листопада 2025 року: графіки
7 листопада, 17:51

Новини

Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua