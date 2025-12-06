Головна Київ Новини
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Київщина: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 7 грудня, у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 7 грудня

  • 1.1 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 1.2 черга – без світла з 01:30 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 2.1 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 2.2 черга – без світла з 01:30 до 05:00, з 06:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 та з 22:30 до 24:00;
  • 3.1 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:30;
  • 3.2 черга – без світла з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:00;
  • 4.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 08:30 та з 15:30 до 22:30;
  • 4.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 05:00 до 12:00 та з 15:30 до 22:00;
  • 5.1 черга – без світла з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 5.2 черга – без світла з 00:00 до 05:00, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 22:30;
  • 6.1 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00;
  • 6.2 черга – без світла з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 15:30 та з 19:00 до 24:00.
Нагадаємо, 6 грудня у всіх регіонах України застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

