У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)

Потяги курсують через зруйновану станцію та роблять зупинки

Залізничники у Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим під час російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять зупинки. «Тут тепло та є все необхідне для пасажирів – навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом», – йдеться в повідомленні.

У Фастові розгорнуто тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим фото: «Укрзалізниця»

фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.