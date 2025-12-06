Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
Унаслідок обстрілу знищено залізничну станцію у Фастові
фото: «Укрзалізниця»

Потяги курсують через зруйновану станцію та роблять зупинки

Залізничники у Фастові розгорнули тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим під час російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що поїзди наразі курсують через станцію та роблять зупинки. «Тут тепло та є все необхідне для пасажирів – навіть облаштували невелику дитячу зону та встановили ялинку. Адже свята, попри все, мають бути для найменших пасажирів за розкладом», – йдеться в повідомленні.

У Фастові розгорнуто тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим
У Фастові розгорнуто тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим
фото: «Укрзалізниця»
5 фото
На весь екран
фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.  Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.

Читайте також:

Теги: Київщина обстріл Укрзалізниця вокзал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу Чернігівщини у ніч на 6 грудня 2025 року
Обстріл Чернігівщини: ворог завдав ударів по об’єктах критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:01
Павільйон і все обладнання всередині повністю знищені та не підлягають відновленню
Після обстрілу Києва зруйновано знімальний павільйон популярних шоу телеканалу СТБ
3 грудня, 16:54
У Вишгороді зайнялась пожежа після атаки РФ
Вишгород. Перші кадри з наслідками та подробиці від влади
30 листопада, 00:15
«Укрзалізниця» запланувала підвищення тарифів на вантажні перевезення на майже 40% у 2026 році
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
29 листопада, 13:13
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
27 листопада, 20:44
Наслідки ударів по Запоріжжю
Росія вдарила по житловому будинку у Запоріжжі
25 листопада, 22:59
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
Тривале приниження дитини вітчимом закінчилося самогубством. Справу скеровано до суду
25 листопада, 13:31
Суд наклав арешт на вилучену продукцію, завдяки оперативним діям детективів вдалося запобігти незаконному експорту деревини на суму майже 2 млн грн
На Київщині викрито схему незаконного експорту цінної деревини: проведено понад 60 обшуків
11 листопада, 10:52
Яценюк: «Те, що робить Путін – це злочини проти людства»
Удари по енергетиці. Ексглава уряду України пояснив мету Путіна
10 листопада, 21:29

Новини

У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
У Фастові залізничники розгорнули тимчасовий вокзал на місці зруйнованого (фото)
Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту
Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин

Новини

День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
Сьогодні, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua