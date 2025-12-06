Головна Київ Новини
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)
Потяг прибуває до зруйнованого вокзалу у Фастові
Вокзал і депо у Фастові зруйновано внаслідок нічної атаки ворога

«Укрзалізниця» оперативно відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого удару дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Попри значні руйнування інфраструктури, зокрема, головної будівлі вокзалу та моторно-вагонного депо, залізничникам вдалося у найкоротші терміни забезпечити пропуск поїздів. 

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу у Фастові виникли пожежі та руйнування.

Президент Володимир Зеленський назвав цей удар «беззмістовним з військової точкиу зор».Президент України відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.

