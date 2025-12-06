Рух поїздів через Фастів після нічного удару по вокзалу відновлено (відео)

Вокзал і депо у Фастові зруйновано внаслідок нічної атаки ворога

«Укрзалізниця» оперативно відновила рух поїздів через станцію Фастів, по якій у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масованого удару дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Попри значні руйнування інфраструктури, зокрема, головної будівлі вокзалу та моторно-вагонного депо, залізничникам вдалося у найкоротші терміни забезпечити пропуск поїздів.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу у Фастові виникли пожежі та руйнування.

Президент Володимир Зеленський назвав цей удар «беззмістовним з військової точкиу зор».Президент України відреагував на чергову масовану нічну атаку Росії, яка відбулася в ніч на 6 грудня, підкресливши, що цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, особливо у День Святого Миколая, демонструють ницість ворога.