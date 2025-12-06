Куди сходити у Києві 8-14 грудня: дайджест культурних подій

Відкриття виставки «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення» у Музеї історії міста Києва

Департамент культури анонсував щотижневий дайджест мистецьких подій у столиці з 8 до 14 грудня. Зокрема, цього тижня в Києві відбудуться культурні події музеїв, театрів і бібліотек. Серед них майстер-класи з петриківського розпису і арттерапія для людей з інвалідністю, вистава з перекладом жестовою мовою.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити та розважитися 8-14 грудня.

Музеї

13 грудня – різдвяний концерт у виконанні хору студентів Українського державного університету імені Михайла Драгоманова;

13 грудня – музейне заняття з геральдики «Візуальний код району»;

13 грудня – лекція «Традиційне народне вбрання Київщини кін. ХІХ – сер. ХХ ст.». Лекторка – Олександра Сторчай, дослідниця народного одягу, старша наукова співробітниця»;

14 грудня – майстер-клас із колажу «Календар 2026»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня 2026 року – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «Київ через об’єктив»;

упродовж грудня – «Мій оберіг з війни/дому» – збір персональних історій у соцмережах музею; віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Різдвяний політ «Щедрика»

Напередодні різдвяно-новорічних свят Музей історії міста Києва спільно з Інститутом Леонтовича представили виставковий проєкт «Різдвяний політ Щедрика» – простір, де історія, мистецтво та культурна памʼять зливаються в одну цілісну різдвяну оповідь.

Експозиція виставки побудована як подорож у шести тематичних просторах – починаючи від дохристиянського «Голосу Сонця», переходячи до символічної «Печери Різдва», далі розгортається у залах, що відтворюють київське мистецьке середовище й історико-політичний контекст початку ХХ століття, і завершується сюжетами про гастролі капели Олександра Кошиця та формування світової історії Carol of the Bells.

Особливу атмосферу виставки створюють декоративні просторові рішення: кінетична композиція з пташками та стародавніми дзвіночками, художня реконструкція хати Миколи Леонтовича, велика ялинка-книга, рояль ХІХ століття із копією нотного зошита композитора, унікальні музичні інструменти XIX–XX століть, колекція народного іконопису.

У кожній залі також представлені колекційні ялинкові прикраси з приватної колекції Марини Лук’янової, а ще – архівні документи, листи, фотографії, афіші, нотники та співаники, пов’язані з історією «Щедрика» та діяльністю Української Республіканської Капели. Для маленьких відвідувачів передбачена окрема зона майстеркласів.

Коли: до 18 січня, середа-неділя 12:00-19:00, каса працює до 18:30

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

до 30 грудня – виставка «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00;

14 грудня, 11:00 Бран-баран-буц: «Колядки у Грушевських». Різдвяний майстер-клас. Авторський проєкт Ярослави Левчук.

13, 21 грудня – кураторські екскурсії виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

до 1 лютого 2026 року – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження митця.

до 31 грудня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони».

Виставка «Зустрінемось біля метро»

Виставка «Зустрінемось біля метро» продовжується до 4 січня. Ця тепла історія відгукнулася киянам всіх поколінь – від маленьких фанатів метро до людей з когорти шістдесятників. «Зустрінемось біля метро» – камерний виставковий проєкт у Музеї шістдесятництва до 65-річчя «Київського метрополітену». Тут в одному просторі перетинаються історія перших років роботи метро та спільнота інтелігенції, що ввійшла в підручники як шістдесятники.

Такий історичний збіг – коли все місто гомоніло про запуск підземки, у Києві зароджувався потужний рух, що відкривав для себе Україну, пишався нею, зрештою – багато хто віддав за неї здоров’я в таборах і навіть життя. Кількома цікавими прикладами виставка покаже, як діяльність підземки лишила слід і в житті та творчості талановитих людей з гурту шістдесятників.

Коли: до 4 січня 2026 року.

Місце проведення: Музей шістдесятництва, вул. Олеся Гончара, 33.

10 грудня – 18 січня 2026 року – виставка новорічних листівок «Зі святом! Пишіть частіше»;

13 грудня – «Новорічна листівка»: квест виставкою «Зі святом! Пишіть частіше» і майстер-клас із виготовлення новорічної листівки;

14 грудня – літературно-мистецький вечір «Мереживо зимових свят»;

14 грудня – музейне заняття «Знайомство з археологією. Стародавній Єгипет»;

до 1 лютого 2026 року – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

11 грудня – майстер-клас «Елементи єврейського танцю» від старшого наукового співробітника Ірини Кожевнікової;

12 грудня – майстер-клас «Свічки для зимових свят: Різдво, Ханука» від старшого наукового співробітника Ірини Кожевнікової;

13 грудня – лекція «Ханука в образотворчому мистецтві». Лектор – завідувачка філії «Музей Шолом-Алейхема» Ірина Климова.

Виставка «Єврейські мотиви Ігоря Губського»

26 листопада в Музеї Шолом-Алейхема відкрилася виставка живопису «Єврейські мотиви», присвячена творчості Ігоря Івановича Губського (1954–2022) – одного з найпомітніших українських художників другої половини XX століття. Це перша масштабна презентація робіт митця, зосереджена на його інтерпретації єврейської тематики.

Ігор Губський відомий як майстер сюжетного та психологічного портрета. Його роботи впізнають за виразною манерою письма, точністю спостереження та здатністю передавати характер людини без зайвих деталей. За вміння вловлювати складну природу людських емоцій його називали «українським Веласкесом».

Народився митець у Кадіївці на Луганщині, закінчив Ворошиловградське художнє училище з відзнакою, навчався у Київському художньому інституті в майстерні В. Пузиркова, а згодом – у творчих майстернях професора С. Григор’єва. Виставлявся на республіканських, всесоюзних та міжнародних проєктах, був членом Спілки художників СРСР, а його роботи продавалися на аукціонах Christie’s та Phillips.

До експозиції увійдуть роботи різних років, серед яких – одні з найвідоміших полотен митця: «Арлекін», «Ранок» (2007), «Море», «Діалог» (2001), «Казки Шахерезади» (1997), «Наречена» (1998), «Супрематизм. Український» (2002), «Хана Шляповна. Львівська площа» (1995), «Батюшка і юнак» (2002), «Солдатські вдови» (1986), «Люди та манекени» (1987), «Зона» (1991), «Пейзаж» (1991).

Роботи Ігоря Губського зберігаються в Національному художньому музеї України, Державній Третьяковській галереї, музеях Швеції, Сум, Горлівки, Луганська, а також у приватних колекціях в Україні, Великій Британії, Ізраїлі, Канаді, США, Швеції.

Коли: до 26 грудня

Місце проведення: Музей Шолом-Алейхема, вул. Велика Васильківська, 5.

13 грудня – лекція Марини Лук’янової «Історія ялинкової прикраси»;

13 грудня – кураторська екскурсія Марини Лук’янової виставкою «Ялинкові прикраси. Від давнини до сьогодення»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня 2026 року – виставка «Ялинкові іграшки. Від давнини до сьогодення» з приватної колекції Марини Лук’янової.

до 15 січня 2026 року – виставки «Авангард. АРМУ. Історія» та «Авангард. Культур-ліга». У межах фестивалю «100 років Асоціації революційного мистецтва України».

13, 14 грудня – різдвяний ярмарок-2025;

до 31 грудня – віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр. Із колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 4 січня 2026 року – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур із колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур». До 125-річчя від дня народження;

до 4 січня 2026 року – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис із колекції НМДМУ. До 125-річчя від дня народження;

до 11 січня 2026 року – святкові майстер-класи до новорічно-різдвяних свят для школярів (за замовленням);

до 15 січня 2026 року – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня 2026 року – виставка Петра Бойка. Живопис;

до 1 лютого 2026 року – «0,5 навпіл». Леонід Нагірняк. Кераміка. Із нагоди 50-річного ювілею.

Виставка «Мій Дім – Мій Хаос»

Національний музей декоративного мистецтва України, український художник Петро Бойко та Асоціація мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів представляють масштабний виставковий проєкт «Мій Дім – Мій Хаос», який поєднає мистецтво, музику, перформанс і нові формати взаємодії з глядачем. Проєкт розгортається як жива історія – простір, що змінюється, доповнюється та розвивається у часі.

Проєкт «Мій Дім – Мій Хаос» розгортається навколо головної ідеї автора: хаос навколо нас є моделлю космічного хаосу, а творчий процес – це спосіб його осмислення та впорядкування. Це історія про те, як домашній безлад стає масштабованою метафорою всесвіту, а мистецтво – актом впорядкування реальності.

У межах відкриття відбудеться презентація «Золотої серії Петра Бойка» – ретельно відібраної колекції робіт, що презентує найзнаковіші полотна митця за тридцятилітню творчу кар’єру.

Коли: до 18 січня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9.

13 грудня – майстер-клас із колажу для дітей від 6 років «Створи свою дивовижну істоту»;

до 17 грудня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня 2026 року – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» триває виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж» до третьої річниці визволення Херсона. Це перша в Україні персональна виставка видатного українського художника Михайла Андрієнко-Нечитайла.

Михайло Андрієнко-Нечитайло (1894 – 1982) вважав своїм рідним містом Херсон і завжди підкреслював свою українську ідентичність, але більшу частину життя мешкав у Франції. Художник належав до Паризької школи (École de Paris) та залишив помітний слід у європейському мистецтві ХХ століття. У його роботах поєдналися європейська витонченість і глибина південноукраїнського світла.

Роботи Андрієнка-Нечитайла зберігаються у провідних світових музеях, серед яких Centre Pompidou (Париж), Ukrainian Institute of Modern Art (Чикаго), а також у приватних колекціях Франції, Великої Британії, Італії, США та України.

Коли: до 17 грудня 2025 року.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

13 грудня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

13 грудня – лекція Мрідули Гош про Нельсона Манделу. У межах виставки «Африка: директ»;

14 грудня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ»;

14 грудня – концерт виконавців Almia Music;

до 11 січня 2026 року – виставка «Африка: директ» – з середи до неділі;

щовихідних – екскурсія Музеєм Ханенків.

10 грудня – майстер-клас із петриківського розпису «Ялинка-цибулинка» для людей з інвалідністю;

12 грудня – майстер-клас із петриківського розпису «Зимова квітка» для людей з інвалідністю;

13, 20 та 27 грудня – «Лисенки (неофіційні)»;

до 31 грудня – «Гетьманіана Старицького». Історико-літературний проєкт спільно з Музеєм Шереметьєвих;

до 19 січня 2026 року – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько- татарських митців;

до 19 січня 2026 року – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

14 грудня – різдвяний концерт від Алли Кучерук;

13 грудня о 10:00 – всеукраїнський конкурс творчої молоді «Талановиті діти»;

продовження експонування виставок: «100 років Мрії про Музей»; «Митець національного сумління й бунту»; виставки-відзначення до Дня пам’яті жертв голодоморів; «Дух Шевченка нас гартує»; «Пилип Орлик – шлях гетьмана».

13 грудня – захід для Захисників і Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення їх до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

14 грудня – до свята Різдва театралізована лекція в межах проєкту «Подорожуємо історією» (спільно з Бюро театралізованих екскурсій);

до 22 грудня – до Дня Збройних Сил України фотопроєкт «Одне фото – одне життя»;

до 28 грудня – до Міжнародного дня волонтерів виставка «Волонтери – надійний тил».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

12 грудня – «Спокуса»;

13 грудня – «Королева детективів»;

14 грудня – «Храм краси».

11 грудня – в межах проєкту «Кінопсихологія-фільмологія» «Різдвяне українське кіно»;

12 грудня – «Порфирій та Данило Демуцькі: композитор та кінооператор». До 165-річчя від дня народження П. Демуцького;

13 грудня – концерт до ювілею бандуриста і диригента А. Бобиря;

13 грудня – презентація виставки артпроєкту «Мозаїка спадщини України»;

14-25 грудня – фінальна колективна художня виставка артпроєкту «Мозаїка спадщини України» спільно з мистецькою агенцією Art Fine Nation;

14 грудня – «Актори трагічної долі». Презентація книги В. Галатенка, присвяченої акторам театру Л. Курбаса Йоні та Лазару Шевченкам;

до 5 січня 2026 року – виставка «Авангардна Україна». Театральний авангард 1920-30-х років, представлений творами А. Петрицького, В. Мелера, О. Хвостенка-Хвостова.

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна. На платформі Google Arts&Culture;

до 10 червня 2026 року – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

упродовж грудня – проведення майстер-класів: плетіння дідухів, зірок і різдвяних павуків із соломи, розпис різдвяних пряників «панянок», виготовлення та розпис різдвяних зірок, малювання хатньої ікони на склі, сукання різдвяної свічки з воску, виготовлення вибійчаних різдвяних скатерок.

до 14 грудня – персональна виставка живопису Ірини Бобрової.

13 грудня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Вечір романсів»;

14-23 грудня – виставка Тетяни Артюшенко;

до 11 грудня – виставка Алли Барандич;

до 29 грудня – святкова майстерня.

9 грудня – «Рильські читання». «Українська мова серед мов світу». Презентація лекції мовознавця В. Радчука;

10 грудня – «Різдвяна зірка». Майстер-клас із пластинографії чи скульптури малих форм;

12 грудня – «Різдвяна сповідь біля світла». Новорічна зустріч із молодими авторами, учасниками проєкту;

13 грудня – «Мороз малює на вікні». Презентація виставки петриківського розпису художниці і педагога Ганни Шостак;

13 грудня – «Морозні візерунки». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю;

13 грудня – «Влесовиця». Презентація поетичної збірки Лесі Оленівської;

14 грудня – «Неопалима купина». Новорічний концерт вихованців школи ім. М. Лисенка.

13, 14 грудня – лекція «Різдвяні чаювання. Як це було у Києві»;

до 31 грудня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп.

до 10 грудня – виставка в межах артпроєкту «Душа України» (авторка і кураторка Ellen Orro) «Ангели»;

12–31 грудня – всеукраїнська благодійна мистецька виставка «Арт – тил»;

13 грудня – тематична екскурсія М. Павлишин «Життя і діяльність гетьмана Павла Скоропадського в еміграції»;

до 22 грудня – всеукраїнська мистецька виставка «Золота спадщина. Калейдоскоп зимових свят»;

до 31 грудня – стендова вулична виставка «Від Богдана до Івана».

8-12 грудня – виставка «Музей у валізі: ЛЮДИ, ІСТОРІЇ, РЕФЛЕКСІЇ»;

8-12 грудня – виставка «Цеглина за цеглиною – історія КПІ в цеглі»;

8-12 грудня – виставка «Наше Підґрунтя»;

8-12 грудня – безплатний самостійний огляд експозицій;

8-12 грудня – виставка «Джерело Світла» спільно з Дирекцією художніх виставок;

10 грудня – відкриття новорічного релаксаційного куточка-фотозони;

Оглядові та тематичні екскурсії на запит.

Театри

8 грудня – вистава «Чорна шаль»;

12 грудня – вистава «Королева краси»;

13 грудня – вистава «Білка, яка прожила 100 років».

Вистава «Королева краси»

Це історія про домашню війну, яка точиться між матір’ю Мег Фолан та її дочкою – сорокалітньою старою дівою Морін. Водночас це ще й історія кохання. У героях Макдони безліч життєвих сил і пристрастей. А побутовий реалізм – лише видимість, під якою іскриться фантастичний коктейль з сентиментальної мелодрами, гротескової комедії, явного «театру жорстокості» й філософської притчі.

«Я хочу писати п’єси, які б трохи розворушили людей» – ці слова належать ірландцю Мартіну Макдоні, чия перша п’єса «Королева краси з Лінана» була написана лише за вісім днів і сувора британська п’єса одразу охрестила її «дивом сучасного театру».

Вистава створена за підтримки Британської Ради в Україні.

Коли: 12 грудня, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр «Золоті ворота», вул. Шовковична, 7А.

9 грудня – вистава «Попіл»;

9 грудня – вистава «Шафа»;

10 грудня – вистава «Вона жила в Парижі»;

10 грудня – вистава «Зілля»;

11 грудня – вистава «Як я залишилася сама»;

11 грудня – вистава «Зілля»;

12 грудня – вистава «Потрібні боехуни»;

12 грудня – вистава «Тиша до небес»;

12 грудня – вистава «Звір»;

13 грудня – вистава «Красуня і чудовисько»;

13 грудня – вистава «Момент»;

13 грудня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

14 грудня – авторська екскурсія Оксани Пурик «За лаштунками Молодого»;

14 грудня – вистава «Синій автомобіль»;

14 грудня – вистава «Праматері степів».

Вистава «Момент»

Вистава за оповіданнями Володимира Винниченка «Момент», «На той бік».

Щастя – це момент. Вони зустрілися у ті непрості часи, коли їхнє життя могло обірватися кожної хвилини. І тоді їх захопив вихор кохання. Довірливий погляд, гарячий подих, невловимий аромат, що кружляє в повітрі. Умови, місце зустрічі, соціальний статус – все це марнота: є лише відчуття та емоції.

А далі… Далі вирішувати саме їм – залишиться між ними кохання назавжди чи триватиме лише мить.

Коли: 13 грудня, 18:00.

Місце проведення: Київський національний академічний Молодий театр, вул. Прорізна, 17.

Головна сцена

13 грудня – прем’єра «Снігова Королева», музична подорож;

14 грудня – «Новорічний гармидер», концертно-ігрове шоу.

Дитячий простір

10, 13 грудня – «Зимові пригоди Крукоруків», ігрове шоу.

9 грудня – «Мишоловка»;

10 грудня – моновистава з. а. України Марії Грунічевої «Я чекаю тебе, коханий..!»;

11, 12 грудня – «Два аромати троянди»;

12 грудня – «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

13 грудня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

13, 14 грудня – «Жінки Моцарта»;

14 грудня – «Одеса. Шалене кохання».

11 грудня – концерт за участю учнів і студентів Київської муніципальної академії танцю імені С. Лифаря;

13 грудня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;

14 грудня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

14 грудня – концертна програма спільно з Національним будинком музики «Тільки Бетховен»;

14 грудня – концертна програма спільно з Національним будинком музики ManSound. Різдво a capella.

9 грудня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових;

10 грудня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових (із перекладом жестовою мовою);

12 грудня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду;

13, 14 грудня – «Арлекіно», комедія масок, дипломна вистава студентів академії кіно та нових медіа.

10 грудня – вистава «Звуки музики»;

12 грудня – вистава «Чикаго»;

13 та 14 грудня – вистава «Чикаго».

9 грудня – «Корсиканка». Історичний анекдот;

10 грудня – «Отелло». Залізне море;

11 грудня – «Близькість». Дорослі ігри;

11 грудня – «Робота з Тінню». Вистава на малій сцені;

12 грудня – «Жіноча логіка». Комедія;

12 грудня – «Романтика». Тихий трилер;

13 грудня – «Погані дороги». Шість історій про життя і війну;

13 грудня – «Дзвінок з минулого». Комедія;

14 грудня – «Котигорошко». Казка;

14 грудня – «Дім». Колективне сновидіння.

14 грудня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос.

Вистава «Корсиканка»

У театрі драми й комедії у Києві відбудеться цікава подія за п’єсою чеського драматурга Іржі Губача «Корсиканка». У головних ролях гратимуть заслужені артисти України – Олеся Журавська та Сергій Солодов.

Вистава отримала багато позитивних відгуків від глядачів, а також рецензій від критиків.

Прем’єра вистави відбулась 20 років тому. І за цей час вона не тільки не набридла, а з кожним роком тільки збільшує кількість шанувальників. Чому? Не дивлячись на те, що вистава порушує серйозні питання, вона легка й виконана у гумористичному ключі.

Головні герої – Наполеон, який знаходиться у засланні після поразки на острові Святої Єлени, та корсиканка Жозефіна, яка несподівано з’являється у житті минулого великого імператора. Дівчина перевертає життя Наполеона до гори дриґом та змушує його знову бажати відчувати та жити.

Коли: 9 грудня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Бібліотеки

до 10 грудня – ілюстрована виставка матеріалів «Вірні сини та доньки Батьківщини» до Дня Збройних Сил України;

до 10 грудня – перегляд матеріалів «16 днів проти насильства»;

до 10 грудня – перегляд матеріалів до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»;

11–20 грудня – ілюстрована виставка матеріалів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 14 грудня «Є в пам’яті і біль, і подяка»;

до 15 грудня – книжкова виставка «Права людини: голос кожного»;

до 15 грудня – виставка матеріалів і репродукцій картин «Наївний живопис: відображення української душі» 125 років від дня народження Катерини Білокур;

до 31 грудня – книжкова виставка «Новорічні традиції: магія святкування в українській культурі»;

щопонеділка – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щовівторка – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель» – мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки», курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність. Смартфон для дорослих»;

щочетверга – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

щоп’ятниці – курси з німецької мови «Курс німецької мови. Початковий рівень» і розмовний клуб «Спілкуймося українською впевнено».

9 грудня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

11 грудня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

8-14 грудня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

9 грудня – майстер-клас з нейрографіки за темою «Древо Роду»;

10 грудня – відкриття виставки живопису, мандала-творчості, авторського оздоблення одягу та інтер’єру від творчині Олександри Ніколенко «Шлях мого серця».

11 грудня – заняття в студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

11 грудня – засідання клубу «Читаємо рідною мовою» – для тих, хто прагне вдосконалювати своє знання української мови;

11 грудня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком і спицями;

8-14 грудня – виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forewer» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

9 грудня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

14 грудня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

14 грудня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

8 грудня – лекція «Стародавня Греція очима сучасника», спікер Рунова Раїса (за попереднім записом);

9 грудня – презентація книжки поезій і пісень Ольги Ходацької (за попереднім записом);

11 грудня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

12 грудня – лекція «Родина Тобілевичів у Києві», спікер Кальницький Михайло (за попереднім записом).

Постійно діючі виставки: етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

8-14 грудня – виставка Юльці Кисіль «Роздуми у фото і текстах»;

8-10 грудня – виставка картин Олега Базилевича «Фронтові замальовки»;

8 грудня – арттерапевтичний майстер-клас із психологом Ксенією Мінаєвою;

9 грудня – курси комп’ютерної грамотності (за попереднім записом);

10 грудня – розмовний клуб української мови «Зустрічі з українською»;

11 грудня – зустріч із письменником Андрієм Павловським. Презентація книжки «Розгром Москви»;

12 грудня – клуб «ПсихолоГ_і_Я»;

14 грудня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

9 грудня – школа безпеки до Всеукраїнського тижня права «Кожна дитина має право»;

10 грудня – гра-вікторина «Допоможи пташкам взимку»;

11 грудня – правовий компас до Всеукраїнського тижня права «Злочин скоєно. Як бути?»;

11 грудня – розмовний клуб української мови «Говоримо українською».

9 грудня – правова година «Знай свої права».

8-14 грудня – «Закон обов’язковий для всіх» – до Всеукраїнського тижня права. Книжкова полиця та тиждень інформації;

8-14 грудня – граємо і вчимося «Scrabble, Alias, Monopoly: настільні ігри для дітей і дорослих» (до Міжнародного дня ігор);

9 грудня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Марлен Дітріх. Перша весна»;

9 грудня – книжкова виставка «Тепло людських історій» (до 55-річчя від дня народження Анни Гавальди (1970), французького прозаїка, журналістки);

10 грудня – ресурсні практики саморегуляції Лори Савчук. Акція «16 днів проти насильства». Бесіда як ми, українці, щодня робимо все, щоб не вмерти всередині;

10 грудня – виставка правової літератури «Права людини. Усе, що треба знати»;

11 грудня – «Різдвяно-новорічні історії кохання в Києві» з Наталією Піроговою. Лекція Наталії Пірогової;

11 грудня – жіноче творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної;

14 грудня – книжкова виставка «Приборкувачі вогню» (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС);

до 15 грудня – «Можливості – обмежені, здібності – безмежні», до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Благодійна виставка, бесіда;

до 31 грудня – книжкова виставка «Різдво в світовому мистецтві». Книжково-ілюстративна виставка;

щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі з психологом Юлією Фоміних;

щосуботи – English Speaking Club.

10 грудня – виставка-інформування «Свої права важливо знати!», до Дня прав людини.

Концерти

Музична платформа України

«Музична платформа України» - це завжди подія, адже всі головні зірки нашої країни збираються на одній сцені.

Під час концерту «Музична платформа України» буде відбуватися телевізійна зйомка,також можливе використання фонограми.

У програмі беруть участь: Злата Огнєвіч, Оля Цибульська, Ірина Білик, Alyona Alyona, Mamarika, Максим Бородін, Wellboy, Павло Зібров, Наталія Бучинська, ХАС, Альона Омаргалієва, Іван Люленов, Діма Прокопов, Віталій Козловський, Brykulets, Skylerr, Muayad, Lesya Grig

Коли: 11-12 грудня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Концерт Max Barskih

13 грудня у Палаці Спорту відбудеться концерт Max Barskih. Відпрацювавши європейський тур, співак повертається додому з сольним концертом.

Коли: 13 грудня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Стендапи

Пасивно-Агресивне шоу

10 грудня відбудеться стендап-шоу «Пасивно-агресивне» з Еммою Антонюк. У заході беруть участь: Василь Байдак, Ганна Кочегура, Нікіта Трандафілов, Домницький Артем, Антон Тимошенко. Олександра Машлятіна.

Коли: 10 грудня, 19:00.

Місце проведення: Київський культурний кластер «Краків», Русанівська набережна 12.

Підпільний Стендап

Вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу» – це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Underground Standup Club – легендарне місце, де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія.

У цей вечір виступатимуть:

Антон Тимошенко. Перший комік який зібрав Палац Україна. Політолог за освітою. Заради нього в Україну приїжджав Девід Леттерман. Веде подкаст із Сергієм Притулою.

Юра Коломієць. Комфортний комік із великим досвідом, амбасадор гедонізму та продюсер ваших улюблених ютуб шоу.

Лана Чубаха. (Іноді) музична комікеса, самопроголошена інфлюенсерка,тіктокериня. Двічі переможниця «Розсміши коміка».

Катерина Дубініна.

Коли: 13 грудня, 19:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.