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Рух проспектом Романа Шухевича 1 квітня буде частково обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух проспектом Романа Шухевича 1 квітня буде частково обмежено
На період виконання ремонтних робіт діятиме часткове обмеження руху крайніми лівими смугами в обидва напрямки 
фото: Вікіпедія

Обмеження пов’язане з демонтажем бетонної огорожі на проспекті Романа Шухевича

1 квітня, з 8:00 до 17:00, частково обмежать рух проспектом Романа Шухевича. А саме: на ділянці від пішохідного переходу навпроти будинку № 26 до перехрестя з вулицею Братиславською. Про це інформує «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що обмеження пов’язане з демонтажем бетонної огорожі на проспекті Романа Шухевича.

«На період виконання робіт діятиме часткове обмеження руху крайніми лівими смугами в обидва напрямки», – йдеться у повідомленні.

На період виконання робіт діятиме часткове обмеження руху крайніми лівими смугами в обидва напрямки
На період виконання робіт діятиме часткове обмеження руху крайніми лівими смугами в обидва напрямки
інфографіка «Київавтодор»

У комунальній корпорації «Київавтодор» перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, не встигли кияни зрадіти відновленню руху Південним мостом, як міська влада оголосила про нові обмеження. Вже з 28 березня нещодавно відкритий міст частково перекрито для ремонту. Повідомляється, що рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро буде частково обмежено з 28 березня до 1 серпня. 

Раніше, комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: Київавтодор обмеження Київ дороги ремонт

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