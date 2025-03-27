Київський апеляційний суд звільнив суддю Паленика, який підозрювався у хабарництві

Наприкінці 2023 року Паленика (на фото) та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонювали від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди

Суддю звільнили за вчинення істотного дисциплінарного проступку

Сьогодні, 27 березня, Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про звільнення судді Київського апеляційного суду (КАС) Ігоря Паленика, якого раніше підозрювали у хабарництві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищої ради правосуддя.

Повідомляється, що підставою для звільнення стало подання Другої Дисциплінарної палати, яка визнала його винним у вчиненні істотного дисциплінарного проступку.

Як зазначається, суддю усунули з посади відповідно до пункту третього частини шостої статті 126 Конституції України.

«Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Конституції, суддю можуть звільнити у разі «вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або свідчить про його невідповідність займаній посаді».

Наприкінці 2023 року Паленика та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонили від роботи.Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди. Повідомлялося, що Паленик отримав від Дзюбіна 25 тис. дол. у коробці з-під віскі. Надалі 8300 дол. він запакував у пачку з-під кави і передав їх судді Сливі. Суддя Глиняний отримав 8300 дол. у рекламній брошурі інтернет-провайдера. Під час обшуків у Дзюбіна відшукали 10 тис. дол., переданих як неправомірну вигоду, у Паленика знайшли усі 25 тис. дол. неправомірної вигоди, оскільки, на думку слідства, той поміняв купюри перед їхньою передачею суддям Сливі та Глиняному. В Сливи та Глиняного знайшли по 8300 доларів.

Перед цим у Києві затримали чотирьох суддів Київського апеляційного суду, підозрюваних у отриманні хабара за скасування арешту майна в справі колишнього керівника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва. За даними журналістів, мова йшла про чотирьох суддів: Юрій Слива, Віктор Глиняний, Ігор Паленик та В'ячеслав Дзюбін.

Вища рада правосуддя задовольнила подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надала згоду на утримання під вартою чотирьох суддів Київського апеляційного суду. Судді Паленику обрали запобіжний захід з можливістю внести 4 млн грн застави, згодом такий самий захід обрали ще одному судді.

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на суддю Київського апеляційного суду Ігоря Паленика до 15 березня 2025 року.