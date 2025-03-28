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У Київському зоопарку створено нову домівку для врятованих папуг (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Київському зоопарку створено нову домівку для врятованих папуг (фото)
Врятовані патагонські папуги закінчили етап реабілітації
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Побачити нову пернату компанію та почути їхній дзвінкий весняний гомін можна дорогою від паркінгу до відкритого вольєра слона

У Київському зоопарку цими днями врятовані патагонські папуги закінчили етап реабілітації та переходять до етапу соціалізації. Спеціально для цього співробітники зоопарку створили для них новий груповий вольєр. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на  «Київський зоопарк». 

У Київському зоопарку створено нову домівку для врятованих папуг (фото) фото 1
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Оскільки патагонські папуги живуть зграями, у зоопарку їх об’єднали з родиною папуг-монахів, більшість з яких є також врятованими. У природі ці пернаті проживають в одному ареалі. Тож разом вони утворять єдину веселу та дружню зграю.

У Київському зоопарку створено нову домівку для врятованих папуг (фото) фото 2
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Для комфорту птахів у вольєрі облаштували різноманітні присади, іграшки, гілки дерев, годівнички та декоративний фонтанчик.

Побачити нову пернату компанію та почути їхній дзвінкий весняний гомін можна дорогою від паркінгу до відкритого вольєра слона.

У Київському зоопарку створено нову домівку для врятованих папуг (фото) фото 3
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення
Новий груповий вольєр для папуг
Новий груповий вольєр для папуг
фото: Київський зоологічний парк загальнодержавного значення

Нагадаємо, що вхід у зоопарк – до 16:00, перебування на території – до 17:30. Час роботи квиткових кас: понеділок – з 12:00 до 16:00, вівторок – неділя – з 10:00 до 16:00. 

До слова, найбільші навколоводні птахи України червонокнижні пелікани повернулися до своїх літніх домівок у Київському зоопарку

Теги: Київ зоопарк

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