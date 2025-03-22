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Мажори перекрили дорогу і співали російські пісні. Стало відомо, чим закінчився гучний скандал у столиці

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Мажори перекрили дорогу і співали російські пісні. Стало відомо, чим закінчився гучний скандал у столиці
У грудні 2024 року компанія молодиків перекрили рух на вулицях Києва задля власної розваги
фото: скриншот з відео

Батькові неповнолітнього мажора, агробізнесмену Петру Цимідану загрожує смішний штраф – від 850 грн до 1,7 тис. грн

Печерський районний суд Києва відмовився розглядати адмінпротокол проти батька столичного мажора, бізнесмена Петра Цимідана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Наприкінці січня матеріали справи надійшли на розгляд суду. У документах зазначалося, що Петро Цимідан ухилявся від виконання своїх батьківських обов`язків щодо до свого неповнолітнього сина Миколи. Зокрема, у соцмережах Микола Цимідан розмістив відеоролики та фото із зображенням свого відпочинку з іншими неповнолітніми товаришами у ресторанах, демонструючи на камеру трату великих сум грошей. Також хизувався їздою на автомобілях преміумкласу з накладенням на відео пісень російською мовою.

Своїми діями Цимідан-молодший, як сказано в адмінпротоколі «виявив неповагу до суспільства та Батьківщини, що викликало суспільне обурення та резонанс через таку поведінку в умовах військової агресії Російської Федерації проти України».

До суду агробізнесмен Цимідан не прийшов, жодних заяв про відкладення розгляду не надсилав. Однак Феміда ухвалила рішення про повернення матеріалів справи до Печерського управління поліції. На думку Печерського райсуду, оцінку діям батька неповнолітнього мажора має дати іншим суд, за місцем вчинення правопорушення.

Петро Цимідан був мером Лиману Донецької області, активісти підозрювали його у співпраці із сепаратистами
Петро Цимідан був мером Лиману Донецької області, активісти підозрювали його у співпраці із сепаратистами
фото: Петро Цимідан/Facebook

У разі доведення вини за статтею 184 Кодексу про адмінправопорушення «Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей» Петру Цимідану загрожує штраф – від 850 грн до 1,7 тис. грн

Варто наголосити: Петро Цимідан був мером Лиману Донецької області. Активісти підозрювали його у співпраці із сепаратистами під час першого захоплення міста росіянами у 2014 році. Після деокупації Лиману Петро Цимідан не отримав жодного покарання і знову став його очільником. Проти нього було заведено справу про незадекларовані статки, але вона нічим не завершилася.

Як повідомляв «Главком», наприкінці грудня 2024 року у мережі поширилось відео про компанію молодиків, які перекривають рух на вулицях Києва задля власної розваги, а також слухають російську музику. Йшлося про те, що група молодиків на люксових автомобілях влаштувала хаос у центрі Києва, зокрема, проїжджаючи повз меморіал загиблим захисникам у центрі столиці, вони включали пісню «Я русский».

Згодом журналісти з’ясували особи неповнолітніх мажорів:

Антон Юткін син бізнесмена В’ячеслава Юткіна, власника кількох готелів, який наприкінці 2023 року потрапив у санкційний список РНБО за зв’язки з Росією;

Микола Цимідан, син ексмера Лимана Петра Цимідана, який підозрювався у зв’язках із сепаратистами;

16-річний Андрій Драган, раніше оприлюднив інформацію про свою співпрацю з нардепом Артемом Дмитруком, який займався підтримкою московської церкви і шахрайськими колл-центрами, а згодом емігрував до Британії. 

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Теги: Київ суд війна гроші штраф

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