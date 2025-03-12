Головна Новини
search button user button menu button

У Києві оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття!

У Києві о 23:39 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Місцеві телеграм-канали пишуть, що у столиці просто перед тривогою пролунав вибух

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти здійснили подвійну ракетну атаку на Кривий Ріг. Унаслідок удару загинула 47-річна жінка. Вона їхала у тролейбусі повз місце удару та загинула через уламки скла.

Також серед поранених пасажирів 41-річна жінка, її ушпиталили. Водій перебуває в шоковому стані.

До слова, сімох людей госпіталізовано, з них двоє у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому.

Вчора, 11 березня, окупанти атакували Дніпро. Внаслідок ударів по місту є пошкодження будинків, а також загорання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, у Дніпрі внаслідок атаки ворожих дронів виникло кілька пожеж. Одна з них – у гаражі, там зайнявся легковик. Також горить на інфраструктурних об'єктах.

У Дніпрі пошкоджено близько 10 приватних будинків. Побиті вікна в дитсадку та школі. Інформація щодо загиблих та постраждалих не надходила, пише Лисак.

У мережі з'явилися відео прильоту «шахеда» по приватному сектору та зруйнованого будинку внаслідок атаки. З одного з них стало відомо, що мешканець зруйнованого помешкання не постраждав.

Теги: вибух укриття Київ тривога війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ієвлєв наголосив: думка про те, що якийсь район Києва під час повітряних атак ворога більш безпечний, є хибною
Столична влада ініціювала перевірку усіх укриттів міста
27 лютого, 15:15
Жителі Волгограду повідомляють про атаку дронів
У Волгограді пролунала серія потужних вибухів (відео)
15 лютого, 06:41
Повітряна тривога у Києві тривала майже шість годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже шість годин
17 лютого, 04:54
Очевидці чули вибух, а після зайнялась пожежа
Масштабна пожежа на аерокосмічному заводі у Пенсильванії: закрито місцеві школи
19 лютого, 03:21
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
Повітряна тривога у Києві тривала півтори години
14 лютого, 00:18
Форвард збірної США Метью Ткачук: Повідомлення, яке ми хотіли надіслати: настав наш час. Ми перебуваємо у ворожому оточенні, і ми хотіли показати, що не відступаємо
Хокеїсти США та Канади влаштували декілька бійок на перших секундах матчу
17 лютого, 10:03
На Чорнобильській АЕС залишається знеструмленою частина обладнання
На Чорнобильській АЕС залишається знеструмленою частина обладнання
17 лютого, 12:57
Ураження одного з нафтопідприємства Росії 5 лютого
Дрони атакували НПЗ в Рязанській області
24 лютого, 03:23
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
В Україні оголошено відбій масштабної повітряної тривоги
20 лютого, 08:05

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 березня 2025
33K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
17K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
9917
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
8930
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua