Південний міст буде частково перекрито для ремонту через два тижні після відкриття

Рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро буде частково обмежено з 28 березня до 1 серпня

Не встигли кияни зрадіти відновленню руху Південним мостом, як міська влада оголосила про нові обмеження. Вже з 28 березня нещодавно відкритий міст частково перекриють для ремонту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро буде частково обмежено з 28 березня до 1 серпня.

«Обмеження пов'язані з ремонтом правобережної естакади мостового переходу в напрямку вул. Саперно-Слобідської, а також Столичного й Наддніпрянського шосе. Загальна протяжність ділянки, яку ремонтуватимуть, становить 650 метрів», – йдеться у повідомленні.

«Київавтошляхміст» радить врахувати обмеження під час планування маршруту інфографіка «Київавтодор»

«Київавтодор» планує відремонтувати залізобетонну плиту проїжджої частини, влаштувати новий гідроізоляційний шар та асфальтобетонне покриття.

Ремонтні роботи виконуватимуть у два етапи з почерговим обмеженням руху транспорту:

перший етап – крайньою лівою та частково середньою смугами руху;

другий етап – крайньою правою та частково середньою смугами руху.



У комунальному підприємстві нагадують, що з 2021 року міст перебуває в обмежено працездатному стані. За висновками фахівців, міст потребує реконструкції з пристосуванням до сучасних норм і вимог.

Повідомляється, що для безпечного користування спорудою в умовах наявного навантаження, фахівці «Київавтошляхмосту» постійно проводять необхідні роботи. Так, у 2016–2023 роках було замінено всі деформаційні шви, а з 2024 року тривають роботи на тротуарах: оновлюють покриття, гідроізоляцію, перильну та бар’єрну огорожі, ремонтують систему водовідведення та фасадну частину залізобетонних конструкцій.

Також зазначається, що у 2024 році комунальне підприємство розробило проєктну документацію для поточного ремонту Південного мосту, фахівці частково відремонтували мостове полотно.

«Київавтошляхміст» перепрошує за тимчасові незручності та радить врахувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, після консультацій з військовими Рада оборони Києва два тижні тому, 12 березня, дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег.

Віталій Кличко зазначав, що наразі без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

Мостом Метро;

Мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом – з лівого на правий берег.

24 лютого, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті буде частково знято обмеження руху деякими мостами столиці, зокрема, Південним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка. За словами мера Києва, на тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Він пояснив, що для повного зняття обмежень щодо руху Південним мостом потрібні додаткові рішення військових, з якими тривають консультації, а після цього – рішення Ради оборони міста.