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Депутат Київради пояснив, чому у столиці постійно «втомлюються» мости

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Депутат Київради пояснив, чому у столиці постійно «втомлюються» мости
Міст-хвиля на столичній Оболоні
фото: Віталій Кличко/Telegram

Депутат Київради: Київ перетворюється на місто мостів, які втомлюються постійно

Стан київських мостів викликає серйозне занепокоєння. Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко, інформує «Главком». 

«Як на мене, то Київ перетворюється на місто мостів, які втомлюються постійно. Це стосується і нових мостів, які відкривалися з помпезністю та вау-ефектом», – сказав депутат. 

За словами Вітренка, раніше міська влада називала нові мости у Києві «частиною маршруту безбар’єрності», але зараз якість цих мостів не витримує жодної критики.

Він наголосив, що причинами руйнування мостів може бути неякісне проєктування, технології будівництва та зношеність матеріалів.

Вітренко згадав також про стан мостів на проспекті Миколи Бажана у Харківському районі Києва. Де, за його словами стан критичний: з чотирьох мостів два мають п'ятий, найвищий, клас аварійності, ще один – четвертий клас. 

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах з'явилися повідомлнння про те, що скляний міст у Києві, відомий як «міст Кличка», знову зазнав пошкоджень – на певних елементах з'явилися тріщини. Скло, яке було пошкоджене вандалами на пішохідно-велосипедному мосту у Києві, буде замінено після стабілізації температурного режиму. Ситуація перебуває на контролі комунального підприємства «Київавтошляхміст». Підприємство вже замовило скло та очікує на сприятливі погодні умови для проведення заміни.

Раніше стало відомо, що на пішохідному мосту-хвилі на столичній Оболоні, який сполучає парк Наталка та острів Оболонський, розходяться металеві конструкції поручнів. Як зазначив архітектор, автор проєкту будівництва мосту Андрій Миргородський, це відбувається через температурні розширення. Він запевнив, що таке відбувається з усіма мостами взимку й це не впливає на його безпеку, це звичайна фізика. 

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Теги: Віталій Кличко Київ депутат КМДА міст

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