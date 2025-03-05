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У Києві планується капітальний ремонт двох шляхопроводів та двох мостів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві планується капітальний ремонт двох шляхопроводів та двох мостів
У «Київавтодорі» наголошують, що капітальний ремонт проєктується з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності
фото: КК «Київавтодор»/Facebook

Шляхопровід на перетині вулиць Добринінської з Богатирською без проведення капітального ремонту експлуатується з 1964 року

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор». 

Як зазначили у корпорації, шляхопровід на Либідській площі було введено в експлуатацію у 1970 році й він ще жодного разу капітально не ремонтувався. За роки використання в його конструкціях накопичилися дефекти, що впливають на надійність та довговічність споруди.

«Проєкт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт опор, встановлення нових огорож, оновлення освітлення з енергоощадними LED-світильниками та ремонт дорожнього покриття з облаштуванням велодоріжок», – пояснили у «Київавтодорі».

Як нагадали у корпорації, шляхопровід на перетині вулиць Добринінської з Богатирською без проведення капітального ремонту експлуатується з 1964 року.

«Роботи на шляхопроводі є нагальними, адже через пошкоджені конструкції мостового полотна волога проникає на прогонові будови та опори споруди, через що руйнуються залізобетонні конструкції – є корозія арматури, тріщини та відшарування бетону», – зазначили у «Київавтодорі».

Проєктом передбачено влаштування нових конструкцій шляхопроводу, нового перильного та бар’єрного огородження, опор освітлення. Також буде  відновлено підземні і наземні комунікації, облаштовано нове дорожнє покриття. Також планується поновити трамвайні колії, які проходять вулицею Добринінською.

За інформацією «Київавтодору», міст через Русанівський канал біля готелю «Славутич» побудований у 1965 році, цей міст також не проходив капітального ремонту. Дефекти конструкцій, зокрема пошкодження мостового полотна, призводять до руйнування залізобетонних елементів через проникнення вологи.

«Заплановані роботи включають оновлення проїжджої частини і тротуарів, ремонт прогонових будов та опор, встановлення нових огорож, модернізацію освітлення та ремонт підходів до мосту з облаштуванням велодоріжок. Детальна інформація про тендер – на електронній платформі публічних закупівель Prozorro (ідентифікатор закупівлі UA-2025-03-04-011638-a)», – зазначили у «Київавтодорі».

Міст через Русанівський канал, що з’єднує вулиці Бориса Мартоса та Ентузіастів був введений в експлуатацію у 1964 році та потребує капітального ремонту через накопичені дефекти. Проєкт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор, встановлення нових огорож, оновлення освітлення та ремонт підходів з облаштуванням велодоріжок.

У «Київавтодорі» наголошують, що капітальний ремонт проєктується з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, передбачено пониження бордюрів та облаштування тактильної навігації.

Нагадаємо, 25 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві провели обшуки. Як зазначають у комунальній корпорації, обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту дощової каналізації на вулицях Оленівській, Пантелеймона Куліша та Казанській.

Раніше НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Теги: Київ дороги ремонт тендер Київавтодор ProZorro

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