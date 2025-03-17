ЗМІ дізналися, хто переконав Угорщину продовжити санкції ЄС проти Росії

Поки що в ЄС, як пише Politico, немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії – незалежно від рішень адміністрації Трампа

Рубіо зателефонував Сіярто і закликав Угорщину не підривати санкційну систему Євросоюзу

Угорщина, яка в січні хотіла заблокувати чергове продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, відмовилася від цього після розмови міністра закордонних справ країни Петера Сіярто з держсекретарем США Марком Рубіо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Так, Угорщина збиралася накласти вето на продовження санкцій, посилаючись, зокрема, на повернення в Білий дім Дональда Трампа. Але потім Трамп сам пригрозив Росії новими обмеженнями, якщо вона не погоджуватиметься на перемирʼя в Україні.

Крім того, Рубіо зателефонував Сіярто і, за словами двох співрозмовників Politico, закликав Угорщину не підривати санкційну систему Євросоюзу. Це допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення і зберегти санкції.

При цьому Трамп, як зазначає Politico, може змінити тактику в будь-який момент, запропонувавши помʼякшити санкції в переговорах із Росією. Якщо це станеться, ЄС втратить критично важливий важіль у своїх спробах впливати на Угорщину. Це може стати проблемою з огляду на те, що для продовження санкцій необхідне одноголосне рішення всіх країн. Поки що в ЄС, як пише Politico, немає консенсусу щодо послаблення санкцій проти Росії – незалежно від рішень адміністрації Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент пообіцяв, що Штати введуть санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні. Однак нині нових обмежень проти Росії не було, крім того, що Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через війну в Україні.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу дійшли спільного рішення та погодилися продовжити російські санкції. До цього Угорщина погрожувала накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян.

Так, відомо, що Угорщина поставила ультиматум Європі – Фрідман в обмін на продовження санкцій. За даними неназваних посадовців, зусилля Будапешта підтримував Люксембург.

Торік Фрідман подав позов проти країни – там він має частку в лондонській інвестиційній фірмі LetterOne, тож вимагав компенсації за 15,8 млрд доларів збитків через санкції.

Раніше міністр закордонних справ Петер Сіярто писав у соцмережах, що Будапешт «не погодиться на поспіх» стосовно продовження дії санкцій ЄС. Обмеження Європи щодо РФ поновлюються кожні шість місяців – за це мають одноголосно проголосувати всі 27 країн блоку.

Як повідомлялося, під час вчорашньої зустрічі посли ЄС не змогли дійти згоди щодо продовження персональних санкцій проти Росії, дія яких завершувалася 15 березня 2025 року.

До слова, Рада Євросоюзу відмовилася знімати всі санкції з російського бізнесмена Михайла Фрідмана.