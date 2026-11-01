Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

Станом на 00:39 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджають про дронову небезпеку.

В столиці запроваджено жовтий рівень небезпеки.  

Тривоги у Києві
1 листопада 2026 року

🔴 Тривога 🟢 Відбій ⏰ Тривалість
1 00:39    

Як тепер працюють тривоги у Києві

У Києві змінився порядок оповіщення про повітряні загрози. З 6 вересня 2026 року в столиці запрацювала система диференційованого оповіщення: замість одного універсального сигналу мешканці можуть отримувати повідомлення про конкретний тип небезпеки – дронову, масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову.

Жовтий рівень – дронова небезпека

Оголошується, коли для столиці фіксується загроза застосування безпілотників. Сигнал попереджає про дронову небезпеку та рекомендує мешканцям перейти в укриття.

Червоний рівень – посилена повітряна загроза

Передбачає масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Такий сигнал означає вищий рівень небезпеки та потребує перебування в укритті до офіційного відбою.

Що робити під час повітряної тривоги

Після оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно якнайшвидше пройти до укриття. Якщо дістатися до нього неможливо, варто перейти в приміщення без вікон і скористатися правилом «двох стін».

Не слід залишатися біля вікон, на відкритій місцевості чи в автомобілі. Виходити з укриття рекомендується лише після офіційного повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог:

Стежити за актуальною ситуацією та сигналами повітряної тривоги можна на офіційній карті повітряних тривог України.

Мапа укриттів для населення міста Києва

У разі оголошення повітряної тривоги мешканцям Києва рекомендують перейти до найближчого укриття та залишатися там до сигналу відбою. Перелік доступних укриттів можна переглянути на офіційній мапі міста.

Де стежити за повідомленнями

Оперативну інформацію про повітряні тривоги та загрозу застосування російських засобів ураження повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Київська міська військова адміністрація та місцева влада.

Окремо варто стежити за офіційними повідомленнями про роботу ППО, наслідки можливих атак та рекомендації для населення.

Нагадаємо, триває 1712-й день повномасштабної війни Росії проти України. 

Читайте також:

Теги: місцева влада укриття влада населення Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як альтернативу спалювання міська влада рекомендує компостування листя та інших рослинних оештків
Спалювання листя в Києві: чому це небезпечно та які штрафи
28 жовтня, 16:17
Південний міст у Києві розташований на південному сході міста та з'єднує Саперно-Слобідську вулицю на правому березі з проспектом Миколи Бажана на лівому березі
Рух Південним мостом 23 жовтня буде тимчасово перекрито: деталі обмежень
23 жовтня, 10:12
23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі»
У Києві призначено додаткові рейси Kyiv City Express: графік руху на 23 жовтня
23 жовтня, 09:56
Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється
Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі Києва
20 жовтня, 17:53
Зібрати 61 голос депутатів Київради після 24 лютого 2022 року стало важче
23 депутати залишили Київраду за шість років роботи: названо причини
20 жовтня, 11:13
За попередніми даними, постраждалим надають медичну допомогу
У Печерському ТЦК Києва сталася стрілянина: поранено трьох поліцейських (відео)
19 жовтня, 19:56
Ірпінь утримує пальму першості за ціною нерухомості серед передмість Києва
Де найдешевше купити квартиру під Києвом: огляд цін
15 жовтня, 16:59
Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі
Світлини підхопили кремлівські пропагандисти: затримано киянку, яка «засвітила» позиції ППО
13 жовтня, 14:39
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
1 жовтня, 05:52

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Росіяни знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську
Росіяни знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську
Повітряна тривога у Києві тривала майже п'ять годин
Повітряна тривога у Києві тривала майже п'ять годин
Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях
Росія атакує Україну дронами: вибухи пролунали у кількох областях
Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків
Укрзалізниця змінила рух поїздів після атак на Дніпро та Харків
Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок
Лубінець анонсував нові гуманітарні місії після евакуації з Олешок

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2026
137K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua