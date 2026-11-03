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Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку у Петропавлівській Борщагівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку у Петропавлівській Борщагівці
Жінка, яка представилася Валентиною і назвалася власницею приватної клініки «Мед-престиж»
скриншот відео

У ході слідчих дій у затриманої виявили листування з телеграм-каналами, які вчора одночасно розпочали масову розсилку матеріалів.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці, де виникли заворушення біля будинку з військовослужбовцями, був заздалегідь спланованою провокацією. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує «Главком».

За словами Буданова, правоохоронці затримали жінку, яка першою прибула на автомобілі швидкої медичної допомоги до будівлі. У ході слідчих дій у неї виявили листування з певними телеграм-каналами, які вчора одночасно розпочали масову розсилку матеріалів.

Слідство встановило, що затримана разом зі своїм водієм заздалегідь придбала авто «швидкої» і щонайменше за три доби до подій проводила розвідку локації, з якої згодом велася онлайн-трансляція.

Крім того, виявлено її активне листування з низкою Telegram-каналів, які одночасно розпочали масову розсилку матеріалів.

«З якою метою це робилося – з особистих мотивів, антидержавницьких, аби підняти свій рейтинг чи заробити гроші – наразі з'ясовує слідство», – зазначив очільник ОП.

Керівник Офісу президента підтвердив, що жінку, яка першою прибула на автомобілі швидкої медичної допомоги до будівлі у Петропавлівській Борщагівці, затримано.

«Так, вона затримана». – сказав Буданов.

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Кирило Буданов також уточнив, що громадяни, які справді потребували медичної допомоги, вже перебувають у лікарні. Водночас більшість осіб, що знаходилися всередині будівлі, лікарського огляду не потребували.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: конфлікт військові провокація слідство Telegram Кирило Буданов відео Київ

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