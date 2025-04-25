Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва

Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»

Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули в результаті ракетного удару

Загиблого 17-річного хлопця, якого вчора цілий день сподівалися побачити живим його друзі на місці ракетного удару по Святошинському району столиці, звали Данило Худя. Він навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Один із друзів Данила Іван, який вчився з ним в одній школі, розповів, що «Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи».

«Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185 школі. Він мені навіть допомагав з роботою, бо працював на Glovo. Але ми вже нічого з цим не зробимо, брат залишається в сердечку назавжди. Він завжди з нами…», – каже Іван.

Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі Данила, яка нині в лікарні. За інформацією hromadske, дівчинка вже знає про втрату.

Вони мешкали на першому поверсі будинку, в який влучила російська балістична ракета. Тато, зі слів знайомих Данила, був військовим.

«Його тато був з 2022-го на фронті, танкіст. Потім був поранений, проходив реабілітацію…» – розповідала hromadske мама одного зі школярів.

Учора група школярів з п'ятої ранку чекала на звістку про свого друга під час розбору завалів. Ввечері стало відомо, що дива не сталось: з-під завалів рятувальники деблокували тіло хлопця.

Іван обіймає товариша поблизу зруйнованого внаслідок удару рф будинку, де жив їхній загиблий друг Данило Худя фото: Оксана Ываницька/hromadske.ua

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.