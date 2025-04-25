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Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ким був 17-річний хлопець, який загинув унаслідок ракетного обстрілу Києва
Данило Худя навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
фото: hromadske

Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули в результаті ракетного удару

Загиблого 17-річного хлопця, якого вчора цілий день сподівалися побачити живим його друзі на місці ракетного удару по Святошинському району столиці, звали Данило Худя. Він навчався у Київському авіаційному фаховому коледжі за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на hromadske.

Один із друзів Данила Іван, який вчився з ним в одній школі, розповів, що «Даня був такою людиною, якої я не бачив ніколи». 

«Він був завжди на позитиві, постійно грав з нами у футбол на 185 школі. Він мені навіть допомагав з роботою, бо працював на Glovo. Але ми вже нічого з цим не зробимо, брат залишається в сердечку назавжди. Він завжди з нами…», – каже Іван. 

Тато Данила Олег та мама Вікторія також загинули. Врятуватися вдалося лише молодшій сестрі Данила, яка нині в лікарні. За інформацією hromadske, дівчинка вже знає про втрату. 

Вони мешкали на першому поверсі будинку, в який влучила російська балістична ракета. Тато, зі слів знайомих Данила, був військовим. 

«Його тато був з 2022-го на фронті, танкіст. Потім був поранений, проходив реабілітацію…» – розповідала hromadske мама одного зі школярів. 

Учора група школярів з п'ятої ранку чекала на звістку про свого друга під час розбору завалів. Ввечері стало відомо, що дива не сталось: з-під завалів рятувальники деблокували тіло хлопця. 

Іван обіймає товариша поблизу зруйнованого внаслідок удару рф будинку, де жив їхній загиблий друг Данило Худя
Іван обіймає товариша поблизу зруйнованого внаслідок удару рф будинку, де жив їхній загиблий друг Данило Худя
фото: Оксана Ываницька/hromadske.ua

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: росія Київ рятувальники будинок ракета ракетна атака

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