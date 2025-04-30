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У столиці почався ремонт доріг: середні ремонти заплановано на 45 об’єктах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столиці почався ремонт доріг: середні ремонти заплановано на 45 об’єктах
Середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги – так званими суцільними ремонтними картами
фото: комунальна корпорація «Київавтодор»/Facebook

На даний момент ремонтні роботи тривають на восьми об’єктах

У Києві почався період ремонтів вулично-дорожньої мережі. Упродовж року середній ремонт виконають на 45 об’єктах у різних районах міста. Під час робіт враховуватимуть принципи безбар’єрності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Як пояснили у корпорації, середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги – так званими суцільними ремонтними картами. Тобто замість локального латання окремих пошкоджень оновлюють всю ділянку в межах чітких розмірів. 

«Такий підхід дає змогу суттєво покращити технічний стан доріг і продовжити термін їх експлуатації. Крім того, це можливість зробити відремонтовані місця безбар'єрними і організувати безперешкодний доступ для людей з інвалідністю та маломобільних груп», – додали у «Київавтодорі».

Зокрема, під час ремонту дорожники:

  • знімають старе покриття;
  • ремонтують нижній шар покриття;
  • встановлюють бортовий камінь, люки оглядових колодязів і решітки зливоприймачів;
  • на пішохідних переходах понижують бордюри та облаштовують тактильну навігацію
  • влаштовують новий верхній шар покриття;
  • наносять дорожню розмітку.

Наразі такі роботи тривають на восьми об’єктах на такими адресами:

  • проспект Червоної Калини
  • проспект Алішера Навої
  • вулиця Остафія Дашкевича
  • вулиця Зої Гайдай
  • вулиця Глибочицька.

Окрім цього, середні ремонти виконують і на штучних спорудах. Так, триває оновлення естакадного з’їзду з Дніпровського узвозу на Набережне шосе, а також тротуарної частини і правобережної естакади Південного мосту.

Нагадаємо, у Києві з 14 квітня до 30 червня частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Зоурема, рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної. Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.

Також із 30 квітня до 11 травня, з 8:00 до 17:00, на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів. Обмеження повʼязані з облаштуванням безбарʼєрного перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізної.

Теги: Київ дороги ремонт

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