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Дохід Прокопіва та його дружини-біженки торік зріс майже вдвічі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Дохід Прокопіва та його дружини-біженки торік зріс майже вдвічі
Дружина Прокопіва у статусі біженки отримала понад 300 тис. грн допомоги від Німеччини
фото: Facebook/Володимир Прокопів

У 2024 році подружжя задекларувало понад 20 млн грн

Сукупний дохід депутата Київради та заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва і його дружини за рік зріс майже вдвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на декларацію посадовця.

У 2024 році подружжя задекларувало понад 20 млн грн. Прокопів суттєво наростив заробітки, зокрема за рахунок продажу активів та збільшення зарплати в адміністрації.

Загальний дохід політика протягом року становив 11,45 млн грн, оскільки крім зарплати він задекларував 10,23 млн доходу від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, та 82,34 тис. грн відсотків від банківських вкладів. Торік він отримав 1,13 млн грн у КМДА, а у 2023 році його зарплата складала 600,93 тис. грн.

Тим часом внесок його дружини Віри, яка перебуває в Німеччині як біженка, в сімейну скарбничку склав 8,66 млн грн. Сюди ввійшов заробіток від підприємницької діяльності – 3,78 млн грн, зарплати від Німецької служби амбулаторної допомоги – 1,98 млн грн, дохід від відчуження нерухомого майна – 1,85 млн грн, дивідендів – 533,44 тис. грн, а також допомоги біженцям від німецького федерального агентства – 326,23 тис. грн.

У 2024 році на банківських рахунках Володимир Прокопів тримав 401,77 тис. грн, $110 тис., 8,34 тис. євро, а також мав 100 тис. грн, 11 тис. євро та $2 тис. готівкою. Дружина зберігала на рахунках 646,85 тис. грн, $59,36 та 23,34 тис. євро, а готівкою – 100 тис. грн і $11 тис.

Володимир Прокопів задекларував чимало обʼєктів нерухомості: житловий будинок на Івано-Франківщині площею 144,10 кв.м, гараж, сарай, літня кухня, колонка, огорожа та вбиральня, а також земельна ділянка площею 613 кв. м, якими він володіє на 50%, та офіс, що належить йому на третину. У столиці Володимир Прокопів є власником житлового будинку на 598,60 кв. м, де він зареєстрований разом із сімʼєю, а також земельної ділянки під ним – на 1370 кв. м.

Дружина задекларувала квартиру в Німеччині, де вона з дітьми безкоштовно проживає. Крім того, у її власності перебуває група нежитлових приміщень у столиці загальною площею майже 600 кв. м, а також столична квартира понад 100 кв. м, яка наразі перебуває на стадії будівництва.

Нагадаємо, заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт на два місяці. 17 квітня 2025 року співробітники СБУ та Нацполіції вручили підозру заступнику Кличка. Володимиру Прокопіву інкримінують організацію схеми із незаконного переправлення військовозобов'язаних до Європи.

За інформацією «Главкома», партнери «Удару» з «Європейської солідарності» Порошенка вимагають від міського голови перегляду умов співпраці. Команда Порошенка у столиці бажає бачити наступним секретарем саме представника своєї політсили. І з боку «ЄС» навіть визначений конкретний кандидат на цю посаду – голова їхньої фракції у Київраді Володимир Прокопів.

Прокопів нещодавно став фігурантом гучного корупційного розслідування. У жовтні минулого року журналісти Bihus.іnfo з'ясували, що тесть, теща та дружина Прокопіва за час його роботи в Київраді та КМДА стали власниками елітної нерухомості у столиці, а двоє його друзів (Олександр Поштарюк та Андрій Стеценко) отримали у власність щонайменше шість об'єктів нерухомості, які раніше перебували в комунальній власності. Перед тим, як заволодіти комунальними об'єктами, Поштарюк та Стеценко допомагали родині заступника Кличка обзавестися житлом за явно неринковими цінами.

Кличко тоді став на захист лідера партнерської фракції і звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів з проханням перевірити факти, викладені розслідувачами. А на час перевірки відсторонив Прокопіва з посади заступника голови КМДА. Сам Прокопів пафосно заявляв, що написав заяву про звільнення, але минуло пів року, а він і досі числиться на сайті КМДА заступником з питань здійснення самоврядних повноважень. 

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Теги: Київ КМДА Володимир Прокопів декларація

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