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На Лук'янівці автівка влетіла у стовп, через аварію можливі затримки тролейбусів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Лук'янівці автівка влетіла у стовп, через аварію можливі затримки тролейбусів
Автівка внаслідок удару зазнала значних пошкоджень
скриншот відео

У салоні авто спрацювали подушки безпеки

Сьогодні на Лук'янівці сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль зіткнувся зі стовпом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

На відео можна побачити легкову автівку сріблястого кольору з суттєвими пошкодженнями. У салоні авто спрацювали подушки безпеки.

Інформація про постраждалих наразі відсутня, проте аварія, ймовірно, може спричинити ускладнення руху громадського транспорту. Повідомляється про можливі затримки в русі тролейбусів маршрутів № 6, 16, 18, 19, 33 в районі станції метро «Лук'янівська». 

Киянам та гостям міста варто враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути. 

Нагадаємо, на втодорозі Київ–Знамʼянка поблизу села Нові Безрадичі Обухівського району Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними правоохоронців, аварія трапилася 5 травня близько 12:46. 40-річний велосипедист, рухаючись по трасі, не впорався з керуванням та зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований на узбіччі через технічну несправність.

Теги: Київ автомобіль аварія

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