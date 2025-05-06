Рух на мосту через Десенку у Києві буде частково обмежено до кінця 2025 року

Міст через річку Десенку був побудований у 1974 році

Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюватиметься без змін

Із 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежать рух транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Повідомляється, що обмеження стосуватимуться другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду буде організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна» інфографіка «Київавтошляхміст»

Важливо зазначити, що рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюватиметься без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

У КП «Київавтошляхміст» зазначають, що у разі будь-яких змін або відновлення руху раніше запланованого терміну, про це буде повідомлено додатково.

У цей період фахівці комунального підприємства здійснюватимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро «Почайна».

Зокрема, дорожники планують виконати наступні роботи:

часткове відновлення несних конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

Міст через Десенку – це частина Північного мостового переходу. Він з'єднує лівий берег із Трухановим островом на Дніпрі й безпосередньо пов'язаний з вантовим мостом через річку Дніпро, що веде на правий берег.

У компанії «Київавтошляхміст» нагадали, що міст через річку Десенку був побудований у 1974 році, останній капітальний ремонт проводили у 2005 році.

«Київавтошляхміст» перепрошує за тимчасові незручності та просить водіїв враховувати обмеження під час планування маршруту. А також бути уважними, дотримуватись правил дорожнього руху та звертати увагу на тимчасові знаки організації руху.

Нагадаємо, «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич».

До слова, з початку року в столиці було змонтовано 3 415 обмежувальних антипаркувальних стовпчиків у всіх районах міста. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки пішоходів, зокрема маломобільних груп населення. Однак, комунальні служби констатують, що вже зафіксовано пошкодження та викрадення 1 578 антипаркувальних стовпчиків. У Департаменті наголошують, що пошкодження або зникнення стовпчиків не лише створює небезпеку для киян, а й завдає збитків міському бюджету.