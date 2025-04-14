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Новий сезон у «Парку Легенд»: тролі та інші магічні істоти оживають на Співочому полі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Новий сезон у «Парку Легенд»: тролі та інші магічні істоти оживають на Співочому полі
У парку відвідувачі зустрінуться та навіть зможуть поспілкуватися з велетнями, тролями та іншими магічними створіннями
фото: parklegend.com.ua

«Парк Легенд» працюватиме з 18 квітня до 29 червня

На столичному Співочому полі відкривається новий сезон, там з 18 квітня почне роботу тематичний простір казкових персонажів «Парк Легенд». Про це повідомляє «Главком».

У парку відвідувачі зустрінуться та навіть зможуть поспілкуватися з велетнями, тролями та іншими магічними створіннями, які оживають завдяки сучасним технологіям штучного інтелекту.   

На гостей чекатимуть анімовані гіганти, удвічі вищі за людину, які досягають чотирьох-п'яти метрів заввишки. Міфічні створіння розмовлятимуть із відвідувачами та рухатимуться за допомогою аніматроніки.

«Ми віримо, що це місце допоможе дорослим і дітям хоча б на мить відволіктися, зануритися у світ фантазії та добрих історій. Цей проєкт створений з любов'ю до українців і заради підтримки душевного тепла»,  – каже організатор виставки, засновник компанії UniPark Денис Погорєлко.

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Допис, поширений Співоче (@spivoche)

На гостей у парку чекають: 

  • видовищні шоу та інтерактивні шоу щовихідних;
  • магічні фотозони для Instagram;
  • зони відпочинку та дозвілля.

Квитки можна придбати на офіційному сайті або у касі парку Співоче.  

Адреса: парк Співоче, вул. Лаврська, 31. 

Вартість квитків: дорослі – 200-250 грн, діти – 100-150 грн, діти до трьох років, УБД, пенсіонери та люди з інвалідністю I-II категорії – безплатно 

«Парк Легенд» працюватиме з 18 квітня до 29 червня. 

Нагадаємо, у столиці триває період цвітіння сакур і магнолій. Найперші розквітли в Дніпровському, Деснянському та Оболонському районах. Цвітінням вже можна помилуватися в усіх районах Києва.  

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Теги: Київ відпочинок парк

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