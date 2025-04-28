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У Верблюжій затоці в Оболонському районі виявлено великий шматок ракети

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Верблюжій затоці в Оболонському районі виявлено великий шматок ракети
Фахівці ідентифікували залишки ракети типу «Точка-У»
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

Уламки ракети помітили у воді місцеві жителі

В Оболонському районі Києва, поблизу Верблюжої затоки, місцеві мешканці помітили уламки та, запідозривши, що це можуть бути фрагменти ракети, повідомили про знахідку до відповідних служб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Повідомляється, що на місце події прибули фахівці, які ідентифікували залишки ракети типу «Точка-У».  

За словами вибухотехніків, залишки ракети, які дістали з річки не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними.

Залишки боєприпасу виявили в Оболонському районі у Верблюжій затоці
Залишки боєприпасу виявили в Оболонському районі у Верблюжій затоці
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України/Facebook

Жителів Києва закликають: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся знахідок, а негайно телефонуйте рятувальникам за номером 101. Також необхідно попередити про небезпеку осіб, які перебувають поруч.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

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Теги: Київ уламки ракет ракета новости російська ракета

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