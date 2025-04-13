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Температура у Києві за кілька діб зросла майже на 20°С, діти відкрили купальний сезон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Температура у Києві за кілька діб зросла майже на 20°С, діти відкрили купальний сезон
Діти зраділи теплу і вирішили, що вже час для літніх розваг
фото: glavcom.ua

За даними синоптиків, увесь наступний тиждень стовпчик термометра рухатиметься лише вгору

У Києві температура повітря буквально за кілька діб зросла майже на 20°С. Так, позаминулої ночі у столиці фіксували -4°С. А 13 квітня стовпчик термометра піднявся до +17°С. Тож не дивно, що діти вирішили відкрити купальний сезон. Як передає кореспондент «Главкома», кілька хлопців плавали в озері, що в парку «Нивки».

Діти наважилися поплавати, хоч вода ще зовсім не прогрілася. 

Хлопці купаються в озері парку «Нивки»
Хлопці купаються в озері парку «Нивки»
фото: glavcom.ua

За даними синоптиків, увесь наступний тиждень температура в Києві лише зростатиме і напередодні Великодня досягне +23°С.

Температура у Києві за кілька діб зросла майже на 20°С, діти відкрили купальний сезон фото 1

Нагадаємо, 10 квітня Київ несподівано повернувся до зимової атмосфери. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, який хоч і не вкрив землю суцільною ковдрою, але створив незвичну картину для весняного, вже квітучого, міста.

Синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно».

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Теги: повітря Київ погода

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