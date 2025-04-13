Температура у Києві за кілька діб зросла майже на 20°С, діти відкрили купальний сезон
За даними синоптиків, увесь наступний тиждень стовпчик термометра рухатиметься лише вгору
У Києві температура повітря буквально за кілька діб зросла майже на 20°С. Так, позаминулої ночі у столиці фіксували -4°С. А 13 квітня стовпчик термометра піднявся до +17°С. Тож не дивно, що діти вирішили відкрити купальний сезон. Як передає кореспондент «Главкома», кілька хлопців плавали в озері, що в парку «Нивки».
Діти наважилися поплавати, хоч вода ще зовсім не прогрілася.
За даними синоптиків, увесь наступний тиждень температура в Києві лише зростатиме і напередодні Великодня досягне +23°С.
Нагадаємо, 10 квітня Київ несподівано повернувся до зимової атмосфери. З самого ранку в столиці пішов мокрий сніг, який хоч і не вкрив землю суцільною ковдрою, але створив незвичну картину для весняного, вже квітучого, міста.
Синоптикиня Наталка Діденко у своєму оптимістичному повідомленні закликала киян не падати духом та готуватися до швидкого повернення весни. Попри нетипову для середини квітня негоду, Наталка Діденко запевнила, що це «зима вже рештки висипає остаточно».
Коментарі — 0