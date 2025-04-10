Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

У Києві через падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю

Київ атаковано «шахедами», у Росії лунали вибухи, а Трамп зробив нові заяви про мита та TikTok. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

Вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Про це повідомляє «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Також Ткаченко написав, що у Дарницькому районі через падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю. За попередньою інформацією, заблокована людина.

Вибухи у Росії

В ніч на 10 квітня в місті Наро-Фомінськ під Москвою пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Росіяни заявляли, що чули гучні звуки, схожі на стрілянину, а небо над містом освітлювали «червоні штуки», які нагадували гелікоптери. Дехто з очевидців повідомляв про низько літаючі об'єкти невідомого походження.

На тлі цих подій у московському аеропорту Внуково та калузькому Грабцево тимчасово ввели режим обмеження польотів – так званий план «Килим». Згодом ці обмеження скасували.

Також місто Калуга у Росії опинилося під атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За повідомленням росіян, Калугу було атаковано безпілотниками. Місцеві писали про вибухи та роботу ППО.

Губернатор Калузької області заявив про знищення шести БпЛА на території одного з районів. За його словами, постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

Трамп про TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що варіант виділення американських активів TikTok все ще «на столі», попри тимчасове зупинення домовленостей.

«Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею. Але нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм», – зазначив президент.

Трамп про запроваджені мита

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

«Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота», – зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90-денну паузу.

Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи.

Теги: вибух росія Київ Дональд Трамп Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою алкотесту Drager. Результат виявився позитивний – 2,21 проміле
2,21 проміле. У Києві затримано нетверезу водійку під час комендантської години
17 березня, 13:38
Москва не готова до швидкого перемир’я
Коли закінчиться війна. Вашингтон змінив думку?
1 квiтня, 12:45
Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення безпілотників
Рязань та Підмосков'я атаковано дронами
11 березня, 04:53
Трамп заявив, що Путін напередодні зробив дуже «обнадійлюючу заяву, але вона не була завершеною»
Території, ЗАЕС та очікування відповіді Путіна. Трамп зробив низку заяв щодо перемирʼя
13 березня, 19:20
Венс чітко дав зрозуміти позицію США щодо ядерної зброї
Розміщення ядерної зброї на сході Європи: Венс розповів про реакцію Трампа
14 березня, 09:04
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
Чому Путін настільки одержимий Україною: одна з головних версій
24 березня, 02:39
Путін цьогоріч збирається провести «Інтербачення»
Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення
21 березня, 15:16
Президент США вважає, що художниця «навмисно зіпсувала» його портрет
«Ніхто не любить поганих фотографій». Трамп обурився своїм портретом у Колорадо
24 березня, 10:41
Трамп: ЄС не пускають нашу сільгосппродукцію, практично нічого не пускають
Трамп зробив нові заяви щодо ЄС, Гази та Ірану: головне за ніч
8 квiтня, 05:28

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч
Китайські полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну
Китайські полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну
На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
На Дніпропетровщині жінка випадково вистрелила собі в голову
Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 квітня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
143K
Сирський назвав метод, який допоможе боротися з ухиленням від мобілізації
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
34K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
28K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
27K
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua