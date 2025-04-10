Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

У Києві через падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю

Київ атаковано «шахедами», у Росії лунали вибухи, а Трамп зробив нові заяви про мита та TikTok. «Главком» зібрав головні події ночі проти 10 квітня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Київ

Вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Про це повідомляє «Главком».

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Також Ткаченко написав, що у Дарницькому районі через падіння уламків безпілотника зруйновано приватну будівлю. За попередньою інформацією, заблокована людина.

Вибухи у Росії

В ніч на 10 квітня в місті Наро-Фомінськ під Москвою пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Росіяни заявляли, що чули гучні звуки, схожі на стрілянину, а небо над містом освітлювали «червоні штуки», які нагадували гелікоптери. Дехто з очевидців повідомляв про низько літаючі об'єкти невідомого походження.

На тлі цих подій у московському аеропорту Внуково та калузькому Грабцево тимчасово ввели режим обмеження польотів – так званий план «Килим». Згодом ці обмеження скасували.

Також місто Калуга у Росії опинилося під атакою дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За повідомленням росіян, Калугу було атаковано безпілотниками. Місцеві писали про вибухи та роботу ППО.

Губернатор Калузької області заявив про знищення шести БпЛА на території одного з районів. За його словами, постраждалих немає, як і пошкоджень інфраструктури.

Трамп про TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про передачу TikTok під контроль американських компаній усе ще залишається можливою, незважаючи на нещодавню паузу в перемовинах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Під час розмови з журналістами в Овальному кабінеті Трамп наголосив, що варіант виділення американських активів TikTok все ще «на столі», попри тимчасове зупинення домовленостей.

«Ми маємо угоду з кількома дуже хорошими людьми, кількома дуже багатими компаніями, які чудово впораються з нею. Але нам доведеться почекати і подивитися, що станеться з Китаєм», – зазначив президент.

Трамп про запроваджені мита

Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей, тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа у Білому домі.

«Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота», – зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90-денну паузу.

Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи.