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У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото)
Відкрито перший елемент Алеї захисників
фото: Культурні сили

На Алеї надалі з’являться пам’ятні символи, присвячені іншим родам військ

У Києві біля Арки Свободи українського народу відкрили Алею захисників України. Першим елементом локації став памʼятний знак, присвячений піхоті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Культурних сил».

На металевій плиті вигравійовано відбитки берців піхотинця – він стоїть твердо, впершись у землю, наче стримуючи ворожу навалу. Під слідами – карта поля бою: лінії висот, лінія оборони. І великий напис внизу: «Піхота». Це пам’ятний знак стане першим в Алеї захисників України, яку планують розгорнути на цій локації. Надалі на Алеї з’являться пам’ятні символи, присвячені іншим родам військ.

У Києві закладено перший пам'ятний знак на Алеї захисників України (фото) фото 1
фото: КМВА

«Піхота відіграє визначну і визначальну роль в нашій боротьбі. Тому символічно, але закономірно, що закладення Алеї розпочато в День піхоти. І перший крок стежками Алеї закарбовано навічно – відбитками черевиків українського піхотинця», – наголосила Київська міська військова адміністрація.

Участь у відкритті взяли Начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Гнатов, заступник Командувача Сухопутних військ ЗС України полковник Олег Гончарук, військовослужбовці різних складових Сил оборони України, ветерани російсько-української війни, представники Київської міської військової адміністрації.

Алея Захисників України є спільною ініціативою Збройних Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України та обʼєднання «Культурні сили».

Нагадаємо, що 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу.

До слова, платформа «Культурні сили» представила музичний альбом до Дня Піхоти, який Україна відзначає 6 травня.  У ньому зібрані пісні, створені чинними військовослужбовцями Сил оборони, які віддають шану піхотинцям. Учасники альбому розповіли, як виникла ідея та чому вирішили доєднатися до його створення.

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Теги: Київ військові

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