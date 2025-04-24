Кличко та посол Японії в Україні передали «Київзеленбуду» 13 мініекскаваторів (фото)

Допомога надана в рамках програми невідкладного відновлення та реконструкції України

Київ отримав від японських партнерів 13 сучасних мініекскаваторів Kато. Сьогодні мер Києва Віталій Кличко разом з Надзвичайним і Повноважним послом Японії в Україні Накагоме Масаші передали їх комунальному об'єднанню «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Віталія Кличка.

Допомога надана в рамках програми невідкладного відновлення та реконструкції України фото: Віталій Кличко/Facebook

Повідомляється, що допомога надана в рамках програми невідкладного відновлення та реконструкції України, яку уряд Японії реалізує через японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).

«Мініекскаватори, завдяки своїм компактним розмірам, дозволяють працювати у щільній міській забудові або в умовах обмеженого доступу. Вони особливо ефективні для швидкої ліквідації вирв після прильотів ворожих ракет та дронів. Більш потужні екскаватори (їх отримали два) залучать до масштабних робіт із реконструкції територій, що зазнали значних пошкоджень», – зазначив Кличко.

Мініекскаватори, завдяки своїм компактним розмірам, дозволяють працювати у щільній міській забудові фото: Віталій Кличко/Facebook

Також, за словами мера Києва, техніку використовуватимуть для підготовки основи до озеленення міста.

Віталій Кличко подякував уряду Японії та японському агентству міжнародного співробітництва за допомогу українській столиці.

Нагадаємо, реконструкція київського парку «Нивки», про яку писав «Главком», перетворився на серіал. Спроба відремонтувати сходи на схилах парку під час великої війни вже висотала з бюджету майже 15 млн грн, спровокувала кримінальне розслідування і втечу підрядника. «Главком» розплутував клубок, у якому фігурують підлеглі міського голови Віталія Кличка, які багато років роблять бізнес у зелених зонах, та низка підрядних організацій із сумнівною репутацією, які є улюбленими партнерами столичного «Київзеленбуду».

До слова, «Київзеленбуд» найбільше коштів витрачає на масштабні ремонти й реконструкції, також кошти йдуть на придбання транспортних засобів, лікування дерев та знищення сезонних бур’янів.