Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва
Затриманому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна
фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області/Facebook

Фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ РФ. Ним виявився 47-річний громадянин Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Повідомляється, що окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони. У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових.

«Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха», – йдеться у повідомленні.

Після збору інформації шпигун готував «звіт» для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.

За даними СБУ, російська спецслужба планувала підірвати «підсвічені» авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

Кіберфахівці СБУ викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України.

Повідомляється, що на місці події у фігуранта було вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ РФ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Переписка затриманого з куратором
Переписка затриманого з куратором
фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області
Переписка затриманого з куратором
Переписка затриманого з куратором
фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області
Переписка затриманого з куратором
Переписка затриманого з куратором
фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області
Росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України
Росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України
фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

«Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ РФ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання», – повідомили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. 

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Києві. За результатами комплексних заходів затримано трьох осіб, одна із яких – громадянин РФ. За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але «замикалися» на одного куратора – співробітника ГРУ, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ.

Раніше Служба безпеки України зірвала ще одну спробу подвійного теракту поблизу територіального центру комплектації у Тернополі. Правоохоронці затримали агентурну пару, які готували вибух.

Читайте також:

Теги: росія шпигун СБУ Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін  чітко розуміє, те, що Трамп залишився живим після нападу на мітингу, сам Трамп розглядає як таку собі богообраність»
Молитва Путіна за Трампа: до чого тут Буш-молодший?
24 березня, 09:09
18 лютого делегації США та Росії зустрілись у Саудівській Аравії
Росія та США проведуть переговори за результатами діалогу президентів: названо дату
19 березня, 04:33
Райт заявив, що країна має
США можуть взяти на себе управління українськими АЕС
20 березня, 13:00
Росія вдарила про Кривогу Рогу 4 квітня балістичною ракетою
Росія видала цинічну заяву про ракетний удар у Кривому Розі
4 квiтня, 22:53
За словами Федоренка, усі кіоски «Київхліб» стоять у місті законно
Таємниця «Київхліба». Голова наглядової ради пояснив, що відбувається з кіосками
7 квiтня, 09:01
Іграшкові кролики всіх розмірів та кольорів заполонили полички крамниць
Магазини завалені кролями. Що відомо про символ Великодня, який підхопила Україна
10 квiтня, 19:02
Наслідки ракетної атаки на Суми
Парламент ще однієї країни відмовився засуджувати РФ за удар по Сумах
Вчора, 06:59
Корогодський хоче стати мером, бо йому подобається ухвалювати рішення
Корогодський заявив, що йде в мери Києва та назвав несподівану причину свого рішення
13 квiтня, 16:41
У Сумах пошкоджено 51 будівлю, 34 легкових автомобілі та один тролейбус
Терор на Вербну неділю у Сумах: головне станом на вечір
13 квiтня, 22:09

Новини

Затримано шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва
Затримано шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня викликав суперечки в соцмережах
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня викликав суперечки в соцмережах
$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
$500 за точку. Посадовець Деснянської РДА торгував дозволами на торгівлю
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Спіймали в готелі? Заступник Кличка отримав підозру за схему з ухилянтами
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55
«На його тлі Кремлівський палац – стара конюшня». Національному палацу «Україна» виповнилося 55

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
34K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
20K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
13K
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
12K
Інфляція в Канаді перевершила всі очікування: нові дані

Новини

Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Сьогодні, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Сьогодні, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua