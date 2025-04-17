Затримано шпигуна, який готував теракти біля оборонних відомств у центрі Києва

Затриманому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна

Фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ РФ. Ним виявився 47-річний громадянин Росії, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Повідомляється, що окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони. У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових.

«Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха», – йдеться у повідомленні.

Після збору інформації шпигун готував «звіт» для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер.

За даними СБУ, російська спецслужба планувала підірвати «підсвічені» авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристроїв.

Кіберфахівці СБУ викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку поблизу одного з оборонних відомств України.

Повідомляється, що на місці події у фігуранта було вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ РФ та замаскованої фотофіксації об’єктів.

Переписка затриманого з куратором фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Переписка затриманого з куратором фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Переписка затриманого з куратором фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

Росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України фото: Головне управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області

За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій.

«Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ РФ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання», – повідомили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому агенту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) у Києві. За результатами комплексних заходів затримано трьох осіб, одна із яких – громадянин РФ. За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але «замикалися» на одного куратора – співробітника ГРУ, особу якого вже ідентифікувала контррозвідка СБУ.

Раніше Служба безпеки України зірвала ще одну спробу подвійного теракту поблизу територіального центру комплектації у Тернополі. Правоохоронці затримали агентурну пару, які готували вибух.