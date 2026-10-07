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СБУ затримала киянина, який «засвітив» роботу ППО у Telegram

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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СБУ затримала киянина, який «засвітив» роботу ППО у Telegram
Спецслужба вкотре закликала громадян не фільмувати та не поширювати в соцмережах і месенджерах кадри роботи української ППО
фото: СБУ

Киянин зафіксував на відео місце розташування українських військових, які виконували завдання з протиповітряної оборони столиці

Киянин зняв на відео роботу української протиповітряної оборони та поширив запис у Telegram. Служба безпеки України затримала чоловіка та повідомила йому про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву СБУ.

За даними слідства, киянин зафіксував на відео місце розташування українських військових, які виконували завдання з протиповітряної оборони столиці. Запис він зробив через лобове скло власного автомобіля, після чого передав його іншій особі.

Як повідомляє СБУ, відеофайл чоловік надіслав підсанкційному блогеру, який раніше працював на одному з телеканалів Віктора Медведчука, а нині перебуває за межами території, підконтрольної Україні.

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Правоохоронці встановили, що поширений запис містив інформацію про розташування підрозділів Сил оборони, яку не можна було оприлюднювати. Експертне дослідження підтвердило, що публічне поширення цих відомостей могло завдати шкоди державній безпеці.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації щодо розташування Збройних сил України чи інших військових формувань, якщо ці відомості можна ідентифікувати на місцевості, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

У СБУ вкотре закликали громадян не фільмувати та не поширювати в соцмережах і месенджерах кадри роботи української ППО, прильотів і атак ворога, а також ударів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі.

Правоохоронці наголошують: навіть публікація відео без очевидних координат може містити деталі, за якими противник здатен встановити розташування українських військових об'єктів або засобів протиповітряної оборони.

Варто нагадати, що Служба безпеки України за сприяння Федерального бюро розслідувань США затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського Телеграм-каналу. 

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Теги: СБУ Київ системи ППО кримінал війна

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