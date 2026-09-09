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Тіна Кароль скасувала великий концерт у Палаці спорту та назвала причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
фото: Тіна Кароль/Telegram

Кароль запропонувала шанувальникам обміняти придбані квитки  

Українська співачка Тіна Кароль заявила про скасування свого концерту у Києві. Масштабний виступ мав відбутися у Палаці спорту 19 вересня. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки у Facebook. 

Тіна Кароль планувала побудувати місто у Палаці для свого концерту. Однак співачка з командою не змогла продовжити роботу над підготовкою до шоу.

Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
Тіна Кароль показала залу в Палаці спорту, де мав пройти її концерт
фото: Тіна Кароль/Telegram

«Це перше в Україні шоу 360: сцена – посеред арени, ви – довкола. Ми будували не декорацію, а ціле місто. Щоб воно виникло, потрібні 4 дні монтажу по дванадцять годин і 7 днів репетицій тільки на цій арені. Триста людей живуть цим шоу з червня. Я не маю права зібрати їх на два тижні під сиреною, яка не вмовкає. І не маю права посадити вас у коло, в якому не можу гарантувати ані шоу, ані безпеки», – повідомила зірка.

Так, причиною скасування концерту стала безпекова ситуація в столиці. Тож Кароль повідомила, що глядачі зможуть повернути квитки за придбані квитки або «перебити» їх на інше місто в її турі. Адже виступи зірки в турі містами України тривають.

Раніше «Главком» писав, що у мережі з’явилася інформація про можливе скасування великого шоу Тіни Кароль у Палаці спорту. Тоді співачка закликала шанувальників дочекатися офіційних новин від неї.

Зауважимо, через постійні російські атаки на Київ та рішення Ради оборони міста про тимчасові обмеження на проведення масових заходів у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації українські музиканти скасовують або переносять свої виступи, наприклад, Melovin, Віталій Козловський та інші.

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Теги: війна співачка Київ концерт Тіна Кароль

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