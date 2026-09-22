Головна Київ Новини
search button user button menu button

Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими
До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені, щоб жителі будтнку змогли вчасно отримати тепло
фото: ДСНС Києва/Facebook

Теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації

У Києві триває підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Станом на 22 вересня 82% будинків, якими опікуються комунальні керуючі компанії, вже отримали акти готовності. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час засідання міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, інформує «Главком».

У столичній адміністрації закликають управителів приватних будинків, ОСББ та ЖБК прискорити перевірку внутрішньобудинкових мереж. Вони мають вчасно усунути недоліки та отримати відповідні акти до початку подачі тепла.

«Оформлення актів готовності необхідно завершити вчасно. До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені. Це підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла», – наголосив Пантелеєв.

Акт готовності підтверджує, що внутрішньобудинкові системи перевірені та підготовлені до стабільної і безпечної роботи в опалювальний період. Його оформленню передують обстеження обладнання, перевірка технічного стану систем та, за необхідності, усунення виявлених недоліків.

Районним держадміністраціям доручили посилити контроль за управителями, а теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, у столиці сформовано необхідні запаси пального на випадок надзвичайних ситуацій, можливих знеструмлень та російських атак на об'єкти інфраструктури. Водночас сили протиповітряної оборони Києва відчувають брак боєприпасів для відбиття ворожих ударів. 

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України 21 вересня представила Раді ООН з прав людини усну доповідь про наслідки тривалих ударів Росії по критичній енергетичній інфраструктурі та про ризики, з якими цивільне населення входить у новий опалювальний сезон. За даними структури, протягом зими 2025–2026 років російські війська продовжували бити по енергетичних об'єктах, а температура в окремі періоди опускалася до 20 градусів морозу.

Теги: Київ опалювальний сезон зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

12-та повітряна тривога за добу у Києві закінчилася
12-та повітряна тривога за добу у Києві закінчилася
1 вересня, 00:15
Рішення пов'язане з майбутнім візитом американських переговорників до столиці України
Путін наказав на три доби припинити удари по Києву
5 вересня, 14:53
Пожежа у Голосіївському районі столиці
У Голосіївському районі Києва почалася пожежа після атаки РФ
2 вересня, 09:49
Повітряна тривога у столиці тривала 48 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 48 хвилин
10 вересня, 00:12
Наслідки нічної масованої атаки РФ на Київ. 8 серпня 2026 року
Путін відповів на мирний план Трампа масованим ракетним ударом по Києву
8 вересня, 09:01
14 веренся пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
18 вересня, 10:18
У столиці працюють сили ППО
Окупанти атакували Київ балістикою
18 вересня, 19:38
Костянтин Грубич прокоментував ситуацію в Києві через зупинку роботи червоної гілки метро
«Навіщо паралізувати ціле місто?» Костянтин Грубич поскаржився на роботу метро під час тривог у Києві
Вчора, 10:45
У столиці з минулого дня йде дощ
Якість повітря у Києві 22 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
Сьогодні, 08:35

Новини

Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж
Київ готується до опалювального сезону: що показала перевірка тепломереж
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими
Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими
Як працюють столичні медзаклади під час тривоги: нові правила
Як працюють столичні медзаклади під час тривоги: нові правила
У Києві затримано кілерку ФСБ, яка готувала вбивство російського опозиціонера
У Києві затримано кілерку ФСБ, яка готувала вбивство російського опозиціонера
Скандал довкола теплотраси на Теремках. Під час протесту травмувалася жінка
Скандал довкола теплотраси на Теремках. Під час протесту травмувалася жінка
У Дарницькому районі Києва уламки дрона впали на територію парковки
У Дарницькому районі Києва уламки дрона впали на територію парковки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
201K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua