Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків отримали акти готовності до зими

До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені, щоб жителі будтнку змогли вчасно отримати тепло

Теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації

У Києві триває підготовка житлового фонду до осінньо-зимового періоду. Станом на 22 вересня 82% будинків, якими опікуються комунальні керуючі компанії, вже отримали акти готовності. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час засідання міського штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду, інформує «Главком».

У столичній адміністрації закликають управителів приватних будинків, ОСББ та ЖБК прискорити перевірку внутрішньобудинкових мереж. Вони мають вчасно усунути недоліки та отримати відповідні акти до початку подачі тепла.

«Оформлення актів готовності необхідно завершити вчасно. До початку опалювального сезону всі зауваження теплопостачальних організацій мають бути усунені. Це підтвердження фактичної технічної готовності будинку до подачі тепла», – наголосив Пантелеєв.

Акт готовності підтверджує, що внутрішньобудинкові системи перевірені та підготовлені до стабільної і безпечної роботи в опалювальний період. Його оформленню передують обстеження обладнання, перевірка технічного стану систем та, за необхідності, усунення виявлених недоліків.

Районним держадміністраціям доручили посилити контроль за управителями, а теплопостачальні підприємства міста продовжують обстеження будинків та оформлення документації.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, у столиці сформовано необхідні запаси пального на випадок надзвичайних ситуацій, можливих знеструмлень та російських атак на об'єкти інфраструктури. Водночас сили протиповітряної оборони Києва відчувають брак боєприпасів для відбиття ворожих ударів.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія з розслідування щодо України 21 вересня представила Раді ООН з прав людини усну доповідь про наслідки тривалих ударів Росії по критичній енергетичній інфраструктурі та про ризики, з якими цивільне населення входить у новий опалювальний сезон. За даними структури, протягом зими 2025–2026 років російські війська продовжували бити по енергетичних об'єктах, а температура в окремі періоди опускалася до 20 градусів морозу.