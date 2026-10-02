СБУ затримала агента Росії, який готував теракт у Хмельницькому

У разі доведення вини хлопцю загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Юнак виготовив вибуховий пристрій за інструкцією російського спецслужбіста та залишив його у схованці для іншого виконавця

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту у Хмельницькому, який російські спецслужби планували здійснити проти військовослужбовця Збройних сил України. СБУ затримала 16-річного мешканця Чернівців, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для майбутнього підриву, повідомляє «Главком».

Як з’ясувало розслідування, неповнолітній потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкі» заробітки у Telegram. Після вербування його відправили до Хмельницького та дали завдання виготовити вибухівку.

За інструкцією куратора з РФ юнак придбав необхідні компоненти для саморобного вибухового пристрою. Згодом він отримав координати схрону, звідки забрав тротил з електродетонатором, після чого завершив спорядження бомби.

Переписка, знайдена в телефоні підозрюваного фото: СБУ

Готовий пристрій, за даними слідства, агент додатково оснастив металевими гайками та залишив у визначеній російськими спецслужбами схованці. Там його мав забрати інший агент РФ, який безпосередньо повинен був здійснити теракт.

Для спостереження за місцем схрону неповнолітній також встановив на дереві телефон із камерою та можливістю віддаленого доступу. Це мало дозволити російським кураторам контролювати ситуацію біля схованки.

Після завершення завдання юнак викликав таксі та вирушив до місцевої автостанції. Він планував першим рейсом повернутися до Чернівецької області.

Саме там його затримали співробітники СБУ. Під час затримання у фігуранта вилучили смартфон, у якому, за матеріалами справи, містилися докази його співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі СБУ повідомили 16-річному мешканцю Чернівців про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ наголошує, що російські спецслужби продовжують використовувати Telegram для пошуку людей, яких можна залучити до диверсійної діяльності, зокрема обіцяючи їм швидкий заробіток. Водночас правоохоронці закликають не погоджуватися на підозрілі пропозиції щодо «легких грошей».