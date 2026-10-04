Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї
Су-35 – багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ
фото з відкритих джерел

Су-35 та Су-34 – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту

Цієї ночі Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром «Ханська» у Республіці Адигея РФ. Відстань до цілі – близько 500 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили Су-35 – багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Його експортна вартість – близько $100 млн.

Також спецпризначенцям вдалося вразити Су-34 – винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації за $50 млн.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

Крім того, було влучання у склад боєприпасів на території аеродрому.

Нагадаємо, Сили оборони вже вражали аеродром «Ханская» в Республіці Адигея РФ у жовтні 2024 року. Тоді під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, було зафіксовано займання.

Також у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників. 

 

Читайте також:

Теги: аеродром винищувач ворог літак СБУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський президент пояснив своє прохання ситуацією на світовому паливному ринку
Трамп знову звернувся до Зеленського через удари по РФ
14 вересня, 08:01
Адміністрація Трампа може укласти різні угоди з РФ
Білий дім розглядає окремі економічні угоди з РФ до завершення війни в Україні – NYT
18 вересня, 04:57
Однією з головних проблем Каленков назвав дефіцит локомотивних бригад
Вантажні перевезення у прифронтових регіонах ризикують зупинитися – «Укрметалургпром»
18 вересня, 12:54
У разі Росія втратить набагато більше, ніж отримає, запевнив Джузеппе Драгоне
Голова Військового комітету НАТО пригрозив Росії
19 вересня, 19:48
«Рудь» – виробник морозива та інших заморожених продуктів із Житомира
Росія знищила склад відомого виробника морозива
27 вересня, 02:36
Російська тенісистка Гуніна розкритикувала президента США Дональда Трампа
Російська чемпіонка світу з шахів звинуватила Трампа у «зростанні дитячої проституції в Уругваї»
24 вересня, 08:47
Наслідки російського удару по Академії наук в Києві
Коли атаки досягнуть піку? The Economist назвав критичний для Києва місяць
29 вересня, 22:00
Україна прискорено отримає три винищувачі F-16
Бельгія передасть Україні три винищувачі F-16 – Зеленський
29 вересня, 16:53
Нову угоду між Україною та РФ хочуть укласти вже у жовтні
Туреччина та ООН підготували план перемир'я України та Росії у Чорному морі
1 жовтня, 21:40

Події в Україні

Колишній охоронець Мотороли вбив і розчленував дружину та доньку ресторатора
Колишній охоронець Мотороли вбив і розчленував дружину та доньку ресторатора
Загін спецрозвідки врятував родину морпіха, яку ФСБ катувала та використовувала для шантажу
Загін спецрозвідки врятував родину морпіха, яку ФСБ катувала та використовувала для шантажу
У Києві 11 за добу повітряна тривога тривала 32 хвилини
У Києві 11 за добу повітряна тривога тривала 32 хвилини
СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї
СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї
Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
Чи буде вступ України до ЄС і допомога Заходу: Мерц у Києві назвав умови
СБУ закликала українців не поширювати фото й відео з наслідками атак РФ та нагадала про суворе покарання
СБУ закликала українців не поширювати фото й відео з наслідками атак РФ та нагадала про суворе покарання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
101K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
89K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону

Новини

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua