СБУ уразила два російські винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї

Су-35 та Су-34 – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту

Цієї ночі Служба безпеки України успішно атакувала військовий аеродром «Ханська» у Республіці Адигея РФ. Відстань до цілі – близько 500 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили Су-35 – багатоцільовий винищувач, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків РФ. Його експортна вартість – близько $100 млн.

Також спецпризначенцям вдалося вразити Су-34 – винищувач-бомбардувальник, ключовий літак російської тактичної авіації за $50 млн.

Обидва літаки – носії керованих авіаційних бомб (КАБів), які ворог масово застосовує на лінії фронту та по українських містах.

Крім того, було влучання у склад боєприпасів на території аеродрому.

Нагадаємо, Сили оборони вже вражали аеродром «Ханская» в Республіці Адигея РФ у жовтні 2024 року. Тоді під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, було зафіксовано займання.

Також у ніч проти 30 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників.