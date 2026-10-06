У Києві затримано адміністратора Телеграм-каналу, який закликав до терактів (фото)

Крім закликів до масових вбивств, зловмисник у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок

Служба безпеки України за сприяння Федерального бюро розслідувань США затримала у Києві засновника та адміністратора екстремістського Телеграм-каналу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант використовував Телеграм-канал для закликів до терактів проти правоохоронців в Україні та країнах-партнерах, а також викладав там відеоінструкції для виготовлення вибухівки та вчинення інших злочинів.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних структурах, назва Телеграм-каналу не розголошується на прохання ФБР.

Як з’ясувало розслідування, затриманий створив власний Телеграм-канал, на якому агітував користувачів підривати українських та зарубіжних правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

«Крім закликів до масових вбивств, зловмисник у режимі онлайн пропонував своїй аудиторії відеоінструкції з виготовлення вибухівок», – повідомляє СБУ.

Задокументовано, що фігурант облаштував у своїй квартирі лабораторію, де наочно синтезував хімічні речовини для спорядження саморобних бомб. Також він розповідав підписникам про особливості використання електродетонаторів, додаткових елементів для «підсилення» уражаючої дії та інших компонентів СВП.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем його проживання. Під час обшуків у його помешканні вилучено вибухові речовини та лабораторне обладнання для їхнього синтезу.

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Під час обшуків у помешканні підозрюваного вилучено вибухові речовини та лабораторне обладнання для їхнього синтезу фото: пресцентр СБУ

Крім цього, у затриманого виявили комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування терористичного Телеграм-каналу, а також протипіхотні міни, підривне обладнання та боєприпаси.

У затриманого виявили комп’ютерну техніку із доказами створення та адміністрування терористичного Телеграм-каналу фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 258-2 Кримінального кодексу України (публічні заклики до вчинення терористичного акту) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує тюремне ув’язнення. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливих спільників фігуранта. Також СБУ заблокувала відповідний Телеграм-канал.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту у Хмельницькому, який російські спецслужби планували здійснити проти військовослужбовця Збройних сил України. СБУ затримала 16-річного мешканця Чернівців, який виготовив саморобний вибуховий пристрій для майбутнього підриву. Неповнолітній потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав «легкі» заробітки у Telegram. Після вербування його відправили до Хмельницького та дали завдання виготовити вибухівку.