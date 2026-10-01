Очільник СБУ назвав кількість терактів і диверсій, яким вдалося запобігти

Олександр Поклад розповів про роботу української спецслужби проти російської агентури

Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення запобігла понад 400 терористичним актам і диверсіям. Про це заявив т.в.о. голови СБУ Олександр Поклад у зверненні з нагоди Дня захисників і захисниць України, пише «Главком».

За його словами, співробітники Служби безпеки щодня протидіють російським спецслужбам та викривають їхню агентуру на території України.

«Загалом СБУ запобігла понад 400 терактам та диверсіям», – зазначив Поклад. Він також наголосив на роботі контррозвідки, яка затримує російських шпигунів, агентів і громадян, яких підозрюють у державній зраді.

Окремо т.в.о. голови СБУ відзначив розвиток технологій та озброєння, які використовує спецслужба. За його словами, співробітники СБУ створюють нові технології, модернізують озброєння та вдосконалюють засоби ураження.

Поклад зазначив, що така робота необхідна для адаптації до нових умов війни та протидії російським спецслужбам. Т.в.о. голови СБУ також привітав українських військових із Днем захисників і захисниць України та подякував тим, хто щодня захищає державу.

Він наголосив, що українські захисники продовжують виконувати завдання на передовій, а співробітники СБУ працюють над тим, щоб протидіяти російським диверсантам, агентам і терористичним загрозам усередині країни.

Варто нагадати, що у Запоріжжі затримали двох агентів ФСБ, які за завданням російської спецслужби готували замовні вбивства чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Зловмисників викрили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією під час підготовки засідки.