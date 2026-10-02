У Києві після обстрілів РФ зруйновано датацентр dline.ua

Усі сервіси та дані клієнтів компанія перенесла на резервні майданчики

Російський удар зруйнував у Києві датацентр dline.ua на вулиці Предславинській. Це вже третій такий об'єкт, який зупинив роботу за кілька останніх днів. Про це стало відомо з коментаря компанії-власниці Громадському радіо, інформує «Главком».

У компанії повідомили, що станом на 1 жовтня датацентр на вулиці Предславинській, 28 був зруйнований унаслідок російського удару. Усі сервіси та дані клієнтів перенесли на резервні майданчики.

Це вже третій датацентр, який останніми днями повідомив про припинення роботи через російські атаки. Раніше російські війська кілька разів атакували датацентр Cosmonova, після чого він також припинив роботу.

Нагадаємо, 1 жовтня російський удар знищив у Києві датацентр «Парковий». У компанії заявили, що відновити сервіси на цій локації неможливо, а дані клієнтів розгорнули на резервних майданчиках у ЄС.

Унаслідок ворожої атаки 25 вересня пошкоджено датацентр телекомунікаційної компанії «Датагруп».