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СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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СБУ затримала киянку, яка «злила» у соцмережі позиції столичної ППО
Жінка записала роботу Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі, і виклала у мережі
фото: Служба безпеки України

Експертиза підтвердила факт завдання шкоди держбезпеці України внаслідок розповсюдження закритих відомостей про Сили оборони

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили ще одну мешканку Києва, яка зняла на відео і поширила у соцмережах позиції української ППО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігуранткою виявилася доцентка одного із столичних університетів. Вона здійснила несанкціоновану фіксацію Сил оборони на телефонну камеру, коли їхала в маршрутному автобусі.

Згодом, за даними слідства, жінка опублікувала ролик одразу на декількох своїх акаунтах у Фейсбуці, Інстаграмі, ТікТоку та Ютубі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факт завдання шкоди державній безпеці України внаслідок публічного розповсюдження закритих відомостей про Сили оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, що на цьому тижні співробітники СБУ вже затримали киянина, який «засвітив» позиції української ППО у Телеграм-каналі прокремлівського блогера. За даними слідства, киянин зафіксував на відео місце розташування українських військових, які виконували завдання з протиповітряної оборони столиці. Запис він зробив через лобове скло власного автомобіля, після чого передав його іншій особі.

Служба безпеки вкотре закликає громадян не знімати та не поширювати фото і відео про бойову роботу ППО, а також удари ворога по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України. СБУ системно відпрацьовує випадки поширення таких матеріалів у мережі «Інтернет» та притягує їхніх авторів до відповідальності. Санкції відповідних статей Кримінального кодексу передбачають тюремне увʼязнення. 

Теги: державна зрада Київ системи ППО СБУ

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