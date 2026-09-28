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«Просто якийсь жах». Відома українська акторка потрапила у ДТП (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олеся Надєєва поділилася подробицями аварії
фото: Іnstagram.com/olesianadieieva

Олеся Надєєва поверталася зі зйомок, коли сталося ДТП

Українська актриса Олеся Надєєва, відома за роллю в серіалі «Зворотний напрямок», потрапила у ДТП. Про це зірка розповіла в Instagram, пише «Главком».

За словами Олесі Надєєвої, вона їхала додому, коли на дорозі сталася аварія за участі кількох машин. Водій маршрутки, де перебувала акторка, не встиг загальмувати перед місцем ДТП, через що відбулося ще одне зіткнення.

Внаслідок аварії постраждали та загинули люди. Олеся Надєєва не постраждала. «Сьогодні дякую Богу, своєму янголу-охоронцю, тому що вщент розбита. Не знаю, як мені сьогодні так пощастило. Неймовірно страшне ДТП, є загиблі. Ми в маршрутці всі закричали від різкої зупинки (і наш водій трохи врізався, звісно ж, бо це сталось дуже швидко). Чесно, я думала, що це приліт. Бо був такий гучний звук, яскраве й червоне світло і дим, просто якийсь жах», – поділилася актриса.

«Просто якийсь жах». Відома українська акторка потрапила у ДТП (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/olesianadieieva

Олеся Надєєва також розповіла, що в день аварії ранок також почався для неї зі стресу. Зокрема, зранку актриса перелякалася, коли російські дрони тероризували столицю. «Їхала додому після зйомки, на яку теж ледь дійшла через шахедні атаки, постійно збивали, дуже гучно, вся трусилась від страху. Хотіла поскоріше дістатись додому і відчути спокій, а відчула повний п****ц. Бережіть себе», – зазначила вона.

Нагадаємо, український співак Володимир Дантес потрапив у ДТП. Артист розповів, як сталася аварія та звернувся до водії, закликавши їх страхувати свої автівки. Йому довелося заспокоювати водія, з яким він втрапив у аварію

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Теги: ДТП Київ аварія акторка

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