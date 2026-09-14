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Рух Південним мостом буде обмежено до 18 вересня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух Південним мостом буде обмежено до 18 вересня (схема)
Півде́нний міст – вантовий міст через річку Дніпро, найвищий міст Києва, розташований у Голосіївському та Дарницькому районах
фото: Вікіпедія

Ремонт триватиме на естакаді у сторону Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра

Із 14:00 15 вересня до 19:00 18 вересня частково обмежуватимуть рух Південним мостом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді у сторону Корчуватого в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

Ремонтні роботи виконуватимуть у першій смузі руху. На цей час рух транспорту організують крайньою лівою смугою руху.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема ділянки Південного мосту, де планується ремонт
Схема ділянки Південного мосту, де планується ремонт
інфографіка: «Київавтошляхміст»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 20 вересня, з 8:00 до 18:00, частково обмежено рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі столиці. Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вул. Сержа Лифаря до буд. № 33 на вул. Миколи Закревського.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

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Теги: ремонт дороги Київ

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