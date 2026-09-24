У Києві через наслідки атаки зупинилися трамваї №14, 15 та автобус №9

У Києві сьому годину триває друга від початку доби повітряна тривога

Унаслідок атаки рух автобуса № 9 і трамваїв №№ 14, 15 тимчасово призупинений через перекриття руху транспорту на вул. Миколи Василенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Це пов’язано з перекриттям руху транспорту на вул. Миколи Василенка», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у Києві сьому годину триває друга від початку доби повітряна тривога. Вона оголошена через атаку ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська масовано атакували Київ. Руйнування та пожежі зафіксовано у Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Жертвами ворожого обстрілу стали 57-річна жінка у Подільському районі та 65-річний чоловік у Солом’янському.