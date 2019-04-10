Чиновника Вінницької ОДА затримали з хабарем



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Очільник області пригрозив покаранням і посадовцям, які контролюють департамент

9 квітня у центрі Вінниці за підозрою в отриманні хабара правоохоронці затримали директора департаменту будівництва, містобудування та архітектури Вінницької облдержадміністрації.

Про затримання підлеглого на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Вінницької ОДА Валерій Коровій. Він також зазначив, що будуть встановлюватись співучасники злочину та притягнуть до дисциплінарної відповідальності держслужбовців, до посадових обов`язків яких віднесені питання оперативного контролю за діяльністю департаменту.

«Сьогодні ввечері прaвоохоронними оргaнaми нa отримaні хaбaрa було зaтримaно директорa депaртaменту кaпітaльного будівництвa ОДA. Слід зaзнaчити, що це є результaт ефективної взaємодії прaвоохоронних оргaнів щодо недопущення проявів корупції в системі оргaнів держaвної виконaвчої тa предстaвницької влaди. Слідство тривaє. Встaновлюються взaємозв’язки тa співучaсники. Керівник депaртaменту буде негaйно відсунутий від виконaння службових обов`язків. До дисциплінaрної відповідaльності будуть притягнуті посaдові особи до посaдових обов`язків яких віднесені питaння оперaтивного контролю зa діяльністю депaртaменту», - йдеться в дописі на сторінці Валерія Коровія.

Відомо, що директором зазначеного департаменту є Дмитро Романченко. Також відомо, що затримання проводили на Театральній. В прес-службі поліції Вінниччини ситуацію поки що не коментують.

10 квітня правоохоронці повідомили, що чиновник вимагав майже 180 тисяч гривень неправомірної вигоди за підписання актів виконаних робіт. Також зазначають, що посадовець налагодив схему «відкатів» від підприємців, переможців тендерів, 10% від суми перерахованих коштів згідно з актами виконаних робіт.

Керівника структурного підрозділу обласної державної адміністрації затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Кошти, які він отримав вилучено.